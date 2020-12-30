В благодарность врачам автомобилисты в Петербурге построятся в виде креста

Автомобили красного цвета встанут в виде креста, чтобы поблагодарить медицинских работников за нелёгкий труд и поздравить с наступающим Новым годом.
Финальная акция проекта «Подвези врача» пройдёт 30 декабря в 18 часов во внутреннем дворе нового здания больницы имени Боткина на Пискарёвском проспекте. Её проводит организация автомобилистов «СПБ.АВТО» при участии Смольного. Выстроившись в виде креста, в центре которой будет баннер со словами благодарности, водители одновременно нажмут на клаксон и зажгут тормозные фонари.
В это же время, в 18 часов, все автомобилисты города могут нажать на клаксон — в рамках городской новогодней акции #спасибодоктор!. «Даже те врачи, которые в этот час будут в «красной зоне», смогут услышать эту поддержку», — считают организаторы.