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В Купчино водитель «КИА» почувствовал себя хозяином дорог и сбил велосипедиста. В комментариях ищут мотив

Манёвр водителя «КИА» стал неприятным сюрпризом для велосипедиста во Фрунзенском районе Петербурга. Автомобиль проехал по островку безопасности так, словно не видел препятствие, но в соцсетях подозревают, что наезд мог быть «назидательным».

Вольная трактовка ПДД в исполнении «КИА» попала в объектив видеорегистратора вечером 29 декабря, запись опубликована в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». На пересечении проспекта Славы и Пражской водитель «корейца» как будто устал ждать разрешающий сигнал светофора и уверенно завернул на островок безопасности. Сбитый с велосипеда курьер не заставил остановиться. Судя по записи, доставщик смог подняться сам.

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

«Бухарестскую пролетел, на Будапештской он по автобусной улетел», — дополнил приключения «КИА» автор видео, отметив, что разобрать номера помешала грязь. В комментариях полагают, что курьер мог попасть под колёса неслучайно. «Хорошо бы увидеть видео ещё секунд за 20 хотя бы, посмотреть, а что велосипедист натворил», — пишет Александр. Большинство сходятся во мнении, что курьер не спешился на переходе и «сыграл на нервах водителя».

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Комментарии (4)

constn
Пару лет назад из-за упыря, не спешившегося на переходе и появившегося, как черт из табакерки на переходе посреди черного декабря, я экстренно затормозил на левом повороте. В меня въехала дамочка сзади. Часов восемь моей жизни потеряно из-за дебила в гаи. И несметное количество дебилов множится от безнаказанности. Тут наказали. Ну, самосуд. Ну, нервы. Бывает. Читаем первоисточники - пдд.
Редиска Здесь
Покушение на убийство.
читатель№1
мда, сколько отбросов живет среди нас. И это не только про водителя киа, а это и про тех, кто считает что если велосипедист не слез с велосипеда, хотя это объективно никому не мешало - это повод давить человека. Спесивые мещане, ставящие своё насекомое эго выше всего
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