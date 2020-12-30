Манёвр водителя «КИА» стал неприятным сюрпризом для велосипедиста во Фрунзенском районе Петербурга. Автомобиль проехал по островку безопасности так, словно не видел препятствие, но в соцсетях подозревают, что наезд мог быть «назидательным».
Вольная трактовка ПДД в исполнении «КИА» попала в объектив видеорегистратора вечером 29 декабря, запись опубликована в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». На пересечении проспекта Славы и Пражской водитель «корейца» как будто устал ждать разрешающий сигнал светофора и уверенно завернул на островок безопасности. Сбитый с велосипеда курьер не заставил остановиться. Судя по записи, доставщик смог подняться сам.
«Бухарестскую пролетел, на Будапештской он по автобусной улетел», — дополнил приключения «КИА» автор видео, отметив, что разобрать номера помешала грязь. В комментариях полагают, что курьер мог попасть под колёса неслучайно. «Хорошо бы увидеть видео ещё секунд за 20 хотя бы, посмотреть, а что велосипедист натворил», — пишет Александр. Большинство сходятся во мнении, что курьер не спешился на переходе и «сыграл на нервах водителя».