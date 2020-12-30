Манёвр водителя «КИА» стал неприятным сюрпризом для велосипедиста во Фрунзенском районе Петербурга. Автомобиль проехал по островку безопасности так, словно не видел препятствие, но в соцсетях подозревают, что наезд мог быть «назидательным».



Вольная трактовка ПДД в исполнении «КИА» попала в объектив видеорегистратора вечером 29 декабря, запись опубликована в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». На пересечении проспекта Славы и Пражской водитель «корейца» как будто устал ждать разрешающий сигнал светофора и уверенно завернул на островок безопасности. Сбитый с велосипеда курьер не заставил остановиться. Судя по записи, доставщик смог подняться сам.