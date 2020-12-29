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Уж лучше в коридоре больницы, чем наедине с коронавирусом дома. Как вторая волна накрывает Петербург - фото

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Вирус не знает, что такое выходные или праздники, поэтому даже 31 декабря здесь не ждут укороченного рабочего дня. «Фонтанка» показывает, как будут встречать Новый год в Покровской больнице — без елки, курантов и шампанского. Кровати сдвигают теснее, чтобы выгадать заветные квадратные метры, которые могут спасти жизнь новым пациентам. Посмотрите, как выглядит вторая волна коронавируса в хирургическом отделении.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Перед тем, как войти в красную зону Покровской больницы, надо облачиться в стандартный защитный комплект: комбинезон, высокие бахилы, респиратор, шапочку, очки и перчатки. Но есть лайфхак: защитные очки медики протирают изнутри мылом, чтобы не запотевали.

Сегодня все отделения Покровской больницы — в красной зоне. Здесь лечат пациентов, зараженных коронавирусом, с самым разными сопутствующими диагнозами. Ведь ковид не отменяет, а зачастую усиливает другие болезни.

С каждым днем в хирургическое отделение поступает все больше пациентов. Но городу нужны дополнительные коронавирусные койки. Поэтому под палаты обустраивают помещения, которые раньше были предназначены для других нужд. Когда и эти площади закончатся, придется ставить кровати прямо в коридоре. Медики признают, что это — последняя мера, но для пациентов с осложнениями лучше так, чем оставаться дома. В больнице врачи, даже находясь на пределе физических возможностей, обеспечат лечение и уход, а медикаментов хватит на всех. Порядка 20% медиков Покровской больницы переболели коронавирусом, а двое заразились повторно.

Реанимация в Покровской больнице рассчитана на 10 коек «в мирное время». Но по факту здесь находится 13 человек. Если потребуется, кровати сдвинут еще плотнее, и мест станет больше. Аппаратов ИВЛ закуплено с запасом. Пока главный дефицит в больнице — квадратные метры.

«Если пациенты, заболевшие коронавирусной инфекцией, попадают в городские учреждения, город делает все возможное для полного обеспечения стационаров необходимыми лекарственными препаратами, оборудованием. Помощь оказывается в полном объеме», - говорит заместитель главного врача Городской Покровской больницы по хирургии Геннадий Накопия. Но при этом все врачи, с которым довелось общаться «Фонтанке», отмечают, что лучший подарок, который петербуржцы могут сделать медикам в этот Новый год — это соблюдение элементарных эпидемиологических мер. Следует соблюдать социальную дистанцию, носить защитную маску в местах скопления людей, и по возможности таких мест избегать. В этом смысле с весны ничего не изменилось.

В настоящее время помощь пациентам с COVID-19 и внебольничными пневмониями в Петербурге оказывают 16 городских и 6 федеральных стационаров. В них развернуто 11 775 инфекционных коек. Около 300 коек для лечения больных коронавирусом выделят Петербургу лечебные учреждения Министерства обороны. В городе ежедневно заболевают около 3700 человек, 500–800 из них попадают в стационары, но примерно столько же ежедневно выписываются.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

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