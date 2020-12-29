Вирус не знает, что такое выходные или праздники, поэтому даже 31 декабря здесь не ждут укороченного рабочего дня. «Фонтанка» показывает, как будут встречать Новый год в Покровской больнице — без елки, курантов и шампанского. Кровати сдвигают теснее, чтобы выгадать заветные квадратные метры, которые могут спасти жизнь новым пациентам. Посмотрите, как выглядит вторая волна коронавируса в хирургическом отделении.

Перед тем, как войти в красную зону Покровской больницы, надо облачиться в стандартный защитный комплект: комбинезон, высокие бахилы, респиратор, шапочку, очки и перчатки. Но есть лайфхак: защитные очки медики протирают изнутри мылом, чтобы не запотевали.

Сегодня все отделения Покровской больницы — в красной зоне. Здесь лечат пациентов, зараженных коронавирусом, с самым разными сопутствующими диагнозами. Ведь ковид не отменяет, а зачастую усиливает другие болезни.



С каждым днем в хирургическое отделение поступает все больше пациентов. Но городу нужны дополнительные коронавирусные койки. Поэтому под палаты обустраивают помещения, которые раньше были предназначены для других нужд. Когда и эти площади закончатся, придется ставить кровати прямо в коридоре. Медики признают, что это — последняя мера, но для пациентов с осложнениями лучше так, чем оставаться дома. В больнице врачи, даже находясь на пределе физических возможностей, обеспечат лечение и уход, а медикаментов хватит на всех. Порядка 20% медиков Покровской больницы переболели коронавирусом, а двое заразились повторно.



Реанимация в Покровской больнице рассчитана на 10 коек «в мирное время». Но по факту здесь находится 13 человек. Если потребуется, кровати сдвинут еще плотнее, и мест станет больше. Аппаратов ИВЛ закуплено с запасом. Пока главный дефицит в больнице — квадратные метры.

