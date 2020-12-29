Медики рассказали о состоянии госпитализированной в Петербурге Алисы Фрейндлих

О состоянии народной артистки СССР Алисы Фрейндлих, которая несколько дней назад была госпитализирована в Петербурге, «Фонтанке» рассказали в Северо-Западном окружном научно-клиническом центре имени Соколова.



«Стабильно, без ухудшения», — сообщили изданию в медучреждении, отметив, что указанная информация актуальна по состоянию на полдень 29 декабря. Обновлённых данных пока что нет.

Как сообщалось ранее, Алису Фрейндлих госпитализировали с коронавирусом на прошлой неделе. Её доставили в Северо-Западный окружной научно-клинический центр имени Соколова, где поместили в отделение интенсивной терапии. Знаменитая пациентка находится в тяжёлом, но стабильном состоянии. За ней ведётся круглосуточное наблюдение, в рамках которого она получает кислородную поддержку и необходимые лекарства.