«Она в сознании и разговаривает, а ещё дышит сама». Петербургские медики рассказали о тяжёлом, но стабильном состоянии Алисы Фрейндлих

Как разъяснили «Фонтанке» в Северо-Западном окружном научно-клиническом центре имени Соколова 28 декабря, её поместили в отделение интенсивной терапии, где она находится тяжёлом, но стабильном состоянии. За ней ведётся круглосуточное наблюдение, в рамках которого знаменитая пациентка получает кислородную поддержку и необходимые лекарства.

Стали известны подробности госпитализации народной артистки СССР Алисы Фрейндлих в Петербурге: она в тяжёлом, но стабильном состоянии. Несмотря на это, актриса пытается сохранять бодрость духа.

«Она в сознании и разговаривает, а ещё дышит сама — вот это хороший показатель. Прогнозов пока никаких нет», — добавил собеседник издания в медучреждении.

Ранее прошёл слух, что знаменитая пациентка якобы поинтересовалась у врачей, когда ей можно будет покурить. «Я думаю, что она могла на эту тему пошутить, но ей точно не до этого пока», — прокомментировал информацию источник «Фонтанки» в Северо-Западном окружном научно-клиническом центре имени Соколова.

Как сообщалось ранее, Алису Фрейндлих госпитализировали с коронавирусом три дня назад. За её состоянием также следят её коллеги из БДТ.