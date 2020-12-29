Какой слэм, такое и наказание. Клуб «Морзе» ответил за нарушение дистанции на концерте группы Stigmata

Василеостровский районный суд Петербурга 29 декабря привлёк к административной ответственности клуб «Морзе», что на Кожевенной линии. Площадке вменяли нарушение ограничительных мер во время пандемии.
В конце ноября на танцполе поклонники группы Stigmata устроили слэм (действие публики на концертах, когда фанаты бегают, толкаются и врезаются друг в друга). Видео попало в соцсети и не понравилось Роспотребнадзору. Ради справедливости стоит отметить, что слэм был вовсе не массовый, но, тем не менее, факт нарушения социальной дистанции был налицо.
Объединённая пресс-служба судов Петербурга пересказала линию защиты. Адвокат утверждал на заседании, что толкотня перед сценой была инициирована музыкантами перед последней песней. Об этом предварительно уведомили руководство ООО «Клуб — фестиваль Морзе». Однако общество за такие действия не может нести ответственность, ибо со своей стороны они все правила соблюдали — не пропускали людей без СИЗ и выставляли тех, кто противился ограничениям. Защитник отметил, что именно по этой причине привлечение по
Суд в назначил наказание в виде предупреждения и отменил временный запрет деятельности.