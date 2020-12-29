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Какой слэм, такое и наказание. Клуб «Морзе» ответил за нарушение дистанции на концерте группы Stigmata

Василеостровский районный суд Петербурга 29 декабря привлёк к административной ответственности клуб «Морзе», что на Кожевенной линии. Площадке вменяли нарушение ограничительных мер во время пандемии.

В конце ноября на танцполе поклонники группы Stigmata устроили слэм (действие публики на концертах, когда фанаты бегают, толкаются и врезаются друг в друга). Видео попало в соцсети и не понравилось Роспотребнадзору. Ради справедливости стоит отметить, что слэм был вовсе не массовый, но, тем не менее, факт нарушения социальной дистанции был налицо.

Объединённая пресс-служба судов Петербурга пересказала линию защиты. Адвокат утверждал на заседании, что толкотня перед сценой была инициирована музыкантами перед последней песней. Об этом предварительно уведомили руководство ООО «Клуб — фестиваль Морзе». Однако общество за такие действия не может нести ответственность, ибо со своей стороны они все правила соблюдали — не пропускали людей без СИЗ и выставляли тех, кто противился ограничениям. Защитник отметил, что именно по этой причине привлечение по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ невозможно. Он также отметил, что «Морзе» сильно пострадал от ограничений и «приостановка деятельности приведет к несоразмерным негативным последствиям для большого числа лиц». Генеральный директор клуба добавил, что площадка находится в трудном финансовом положении.

Суд в назначил наказание в виде предупреждения и отменил временный запрет деятельности.

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