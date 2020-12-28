Помощник депутата ЗакСа Гришин дал признательные показания. Он был посредником при передаче взятки петербургскому депутату Ковалю

Приморский районный суд Санкт-Петербурга отпустил под домашний арест до 29 марта помощника депутата Законодательного собрания Андрея Гришина. Об этом «Фонтанке» сообщили в объединенной пресс-службе судов.
Предыдущие полгода Гришин провел под арестом, а 23 декабря дал признательные показания и заключил со следствием досудебное соглашение. В пресс-службе подчеркнули, что Гришин не просто сознался в инкриминируемых ему преступлениях, но и раскрыл детали, касающиеся депутата Романа Коваля, ранее неизвестные следствию.
Помощник Коваля (формально он был трудоустроен у депутата Сергея Купченко) и депутат петербургского парламента Роман Коваль были задержаны 30 июля во время получения муляжа в 2 млн рублей. Как утверждал Гришин, при его задержании к нему применили силу, после чего ему понадобилась медицинская помощь. По версии сотрудников ФСБ, Гришин пытался сбежать. Как утверждали в Следственном комитете, с 2018 по 2020 годы Коваль и Гришин получили от предпринимателя Михаила Лихолетова в общей сложности 16,9 млн рублей. За эти деньги они, считает следствие, оказали ему помощь в получении госконтрактов на поставку медоборудования в больницы, поликлиники и роддома города. В том числе — в Госпиталь ветеранов войн, Покровскую больницу, роддома №17 и 18. Ранее Гришин отрицал свою вину и утверждал, что предприниматель Лихолетов брал у него денег в долг и во время задержания он не получал взятку, а ему возвращали его же деньги.