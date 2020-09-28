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28.09.2020 19:48
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Экс-помощник депутата Коваля останется под арестом до 29 декабря

Приморский районный суд Петербурга продлил арест Андрея Гришина, бывшего помощника депутата Заксобрания Романа Коваля, который обвиняется в получении взятки. Гришин останется в СИЗО до 29 декабря, сообщает пресс-служба судов города.

Гришин проходит в деле в качестве обвиняемого в посредничестве при передаче взятки парламентарию. Согласно материалам дела, Роман Коваль получил взятку за распределение так называемой «депутатской поправки» к закону о бюджете города. Всего, по версии следствия, член парламента получил 16,9 млн рублей как в виде денежных средств, так и в виде автомобиля «Ауди», при этом сам депутат не является собственником транспортного средства.

Ранее райсуд на три месяца продлил арест самого Коваля. К материалам дела были приобщены записи разговора парламентария, проходящего в качестве свидетеля по делу предпринимателя Михаила Лихолетова и Гришина.

© Фонтанка.Ру

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