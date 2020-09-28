Депутат Коваль останется в СИЗО почти до Нового года.

Депутат обвиняется в получении взятки за распределение средств в рамках так называемой «депутатской поправки». В материалах дела говорится, что за два года парламентарий в общей сложности получил 16,9 млн рублей, как в виде денежных средств, так и автомобиля «Ауди». Гришин пока находится в статусе подозреваемого в посредничестве при получении взятки.

Напомним, Коваля, а также его бывшего помощника Андрея Гришина задержали оперативники СЭБ ФСБ 30 июля.

Адвокат парламентария Татьяна Журавлева просила перевести Коваля под домашний арест, в том числе и из-за ситуации с коронавирусом.

Приморский районный суд Петербурга 28 сентября оставил под арестом депутата Заксобрания Романа Коваля, который обвиняется в получении взятки, до 29 декабря, передает корреспондент «Фонтанки» из зала заседаний.

Между тем на заседании защита просила приобщить к материалам дела ответ спикера Заксобрания Вячеслава Макарова, в котором говорится, что Роман Коваль не подавал поправок к законопроекту о бюджете Петербурга на 2018 год. Документ датирован 23 сентября. Судья это ходатайство отклонил.

Судья приобщил к материалам дела записи прослушки переговоров между депутатом и бизнесменом Михаилом Лихолетовым и экс-помощником парламентария Андреем Гришиным.

Защита Коваля в конце августа попыталась оспорить арест, однако Горсуд отказался смягчить меру пресечения.