Спецпроект «Фонтанки» «Ленинград! Еще немного...» получил премию правительства Петербурга

«Ленинград! Еще немного...» — это вольная попытка создания хронографа жизни Ленинграда и ленинградцев в последний месяц войны (каждый день с апреля по май 1945 года). Биографии и судьбы — счастливые у одних и изломанные у других. Трудовые будни и бюрократические бредни. Громкие юбилеи и скорбные поминовения. Производственные подвиги и бытовые неурядицы. Житейские радости и печали...Скупо. Беспристрастно. День за днем, где каждые новые сутки — это еще один маленький шаг к большой Победе. Которой уже не в силах помешать, но до которой еще нужно дотянуть, дожить. Материал готовился долго и строился на монографиях ведущих экспертов-историков Петербурга, мемуарах очевидцев, эксклюзивных документах, архивных материалах и фотоснимках.

Спецпроект, посвященный 75-ой годовщине Великой Победы, созданный командой городского портала «Фонтанки», получил премию правительства Петербурга в области журналистики в номинации «Лучший медийный проект, реализованный в сетевом издании» в 2020 году.

Авторы спецпроекта Игорь Шушарин и Светлана Григошина получили награду из рук председателя комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимира Рябовола.

«Выбрать лучшие из представленных работ было очень сложно. По предложению губернатора был введен отдельный приз правительства, которым дополнительно поддержано еще семь номинантов в каждой из номинаций. Надеюсь, что сложности, связанные с пандемией, останутся в 2020 году и следующую церемонию мы проведем в традиционном формате», — сказал Владимир Рябовол.

Губернатор Петербурга Александр Беглов записал видеообращение к участникам церемонии, в котором почтил память умерших петербургских журналистов.

«Год получился непростым. Ушли из жизни легендарные фигуры ленинградской и петербургской журналистики — Игорь Сидоров, Магда Алексеева, Алексей Захарцев и другие ваши коллеги. Вечная им память. Этот год напомнил нам, что в трудные времена власть и медиасообщество объединяют усилия, чтобы более эффективно действовать в интересах общества. Конкурс в очередной раз показал, что журналисты Северной столицы работают талантливо и ярко. Конструктивная критика — важнейший источник информации, мы к ней всегда прислушиваемся», — отметил губернатор.