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Спецпроект «Фонтанки» «Ленинград! Еще немного...» получил премию правительства Петербурга

В Доме журналиста состоялось ежегодное награждение лауреатов Премии правительства Петербурга в области журналистики. В этом году ее присуждали по семи основным номинациям и семи — поощрительным. За лауреатство боролись почти 70 работ.

Игорь Шушарин и Светлана Григошина, «Фонтанка.ру»
Игорь Шушарин и Светлана Григошина, «Фонтанка.ру»Фото: Павел Каравашкин, «Фонтанка.ру»

Спецпроект, посвященный 75-ой годовщине Великой Победы, созданный командой городского портала «Фонтанки», получил премию правительства Петербурга в области журналистики в номинации «Лучший медийный проект, реализованный в сетевом издании» в 2020 году.

«Ленинград! Еще немного...» — это вольная попытка создания хронографа жизни Ленинграда и ленинградцев в последний месяц войны (каждый день с апреля по май 1945 года). Биографии и судьбы — счастливые у одних и изломанные у других. Трудовые будни и бюрократические бредни. Громкие юбилеи и скорбные поминовения. Производственные подвиги и бытовые неурядицы. Житейские радости и печали...Скупо. Беспристрастно. День за днем, где каждые новые сутки — это еще один маленький шаг к большой Победе. Которой уже не в силах помешать, но до которой еще нужно дотянуть, дожить. Материал готовился долго и строился на монографиях ведущих экспертов-историков Петербурга, мемуарах очевидцев, эксклюзивных документах, архивных материалах и фотоснимках.

Авторы спецпроекта Игорь Шушарин и Светлана Григошина получили награду из рук председателя комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимира Рябовола.

«Выбрать лучшие из представленных работ было очень сложно. По предложению губернатора был введен отдельный приз правительства, которым дополнительно поддержано еще семь номинантов в каждой из номинаций. Надеюсь, что сложности, связанные с пандемией, останутся в 2020 году и следующую церемонию мы проведем в традиционном формате», — сказал Владимир Рябовол.

Губернатор Петербурга Александр Беглов записал видеообращение к участникам церемонии, в котором почтил память умерших петербургских журналистов.

«Год получился непростым. Ушли из жизни легендарные фигуры ленинградской и петербургской журналистики — Игорь Сидоров, Магда Алексеева, Алексей Захарцев и другие ваши коллеги. Вечная им память. Этот год напомнил нам, что в трудные времена власть и медиасообщество объединяют усилия, чтобы более эффективно действовать в интересах общества. Конкурс в очередной раз показал, что журналисты Северной столицы работают талантливо и ярко. Конструктивная критика — важнейший источник информации, мы к ней всегда прислушиваемся», — отметил губернатор.

Фото: Павел Каравашкин, «Фонтанка.ру»
Арина Вангонина,&nbsp;редактор портала «Пять углов»
Арина Вангонина, редактор портала «Пять углов»Фото: Павел Каравашкин, «Фонтанка.ру»
Тимофей Шабаршин, главный редактор «Невских новостей».
Тимофей Шабаршин, главный редактор «Невских новостей».Фото: Павел Каравашкин, «Фонтанка.ру»
Кирилл Смирнов,&nbsp;главный редактор «Петербургского дневника».
Кирилл Смирнов, главный редактор «Петербургского дневника».
Светлана Григошина, арт-директор «Фонтанка.ру»&nbsp;
Светлана Григошина, арт-директор «Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин, «Фонтанка.ру»
Сергей Почин,&nbsp;генеральный директор ООО «ТЕЛЕИНВЕСТ».
Сергей Почин, генеральный директор ООО «ТЕЛЕИНВЕСТ».Фото: Павел Каравашкин, «Фонтанка.ру»
Дмитрий Шерих, председатель петербургского отделения Союза журналистов и редактор газеты «Санкт-Петербургские ведомости».
Дмитрий Шерих, председатель петербургского отделения Союза журналистов и редактор газеты «Санкт-Петербургские ведомости».Фото: Павел Каравашкин, «Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин, «Фонтанка.ру»

В номинации «Лучшие телепрограммы» приз получил генеральный директор ООО «ТЕЛЕИНВЕСТ» Сергей Почин за документально-исторический цикл «Забытый полководец», транслировавшийся в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Приз за лучшую радиопередачу достался главному редактору «Петербургского дневника» Кириллу Смирнову за интерактивный цикл «Радиоклуб на Карповке», который транслировался в эфире «Радио России — Санкт-Петербург».

Лучшей публикацией в городских печатных средствах массовой информации стал проект журналиста газеты Metro Алены Бобрович «Дети победителей».

Лучшим медийным проектом, реализованным информационным агентством, стал спецпроект «Невских новостей» «Невская проза» — аудиоантология современной прозы в форме подкаста.

Победителем в номинации «Лучшая публикация в детской, юношеской и студенческой прессе» стала редактор портала «Пять углов» Арина Вангонина за спецпроект «75 лет Победы».

Среди семи поощрительных номинаций две — «медицинские»: «Доктор Питер» получил приз за проект «Красная зона», посвященный медицинским работникам, заразившимся коронавирусом на работе и погибшим из-за COVID-19. Информационное агентство «Росбалт» наградили за проект «Не бойся», в котором журналисты рассказали о возможностях лечения и ранней диагностике онкологических заболеваний.

Ирина Фигурина, автор проекта «Красная зона» портала «Доктор Питер».
Ирина Фигурина, автор проекта «Красная зона» портала «Доктор Питер».Фото: Павел Каравашкин, «Фонтанка.ру»

Традиционный спецприз губернатора «За наиболее яркий проект, реализованный в уходящем году» получил председатель петербургского отделения Союза журналистов и редактор газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Дмитрий Шерих.

Игорь Шушарин и Светлана Григошина, «Фонтанка.ру»
Игорь Шушарин и Светлана Григошина, «Фонтанка.ру»Фото: Павел Каравашкин, «Фонтанка.ру»
Ирина Фигурина, автор проекта «Красная зона» портала «Доктор Питер».
Ирина Фигурина, автор проекта «Красная зона» портала «Доктор Питер».Фото: Павел Каравашкин, «Фонтанка.ру»

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