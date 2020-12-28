На помощь Петербургу в борьбе с коронавирусом пришла армия. Приём пациентов с COVID-19 начала Военно-медицинская академия

Дополнительные 150 коек подготовлены для помощи коронавирусным больным.



«Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова стала седьмым федеральным стационаром, который развернул свои коечные мощности для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией», — рассказали 28 декабря в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева.

В стационаре для лечения людей с коронавирусом и пневмонией были подготовлены 150 коек, из которых 10 реанимационных.

В городе 23 больницы оказывают помощь больным COVID-19. На эти цели подготовлено 11 925 инфекционных коек, из которых свободны 8,7%.