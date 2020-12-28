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Более 80% квартир в новостройках Петербурга в конце 2020 года покупается в кредит

За десять лет доля ипотечных сделок на рынке новостроек выросла в восемь раз. По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», в 2010 году ипотека составляла только 10% в структуре продаж новостроек, а средний показатель за 2020 год — уже 72%. При этом около 90% ипотечных сделок проходят по программе господдержки.

За 10 лет существенно изменилась и средняя ипотечная ставка, уточняют аналитики. В целом на рынке первичной и вторичной недвижимости она сократилась почти в два раза: в 2010 году средневзвешенная ставка составляла 13,09%, а в январе — октябре 2020 года — 7,65%. Для новостроек эта цифра стала еще меньше — благодаря господдержке средняя ипотечная ставка на первичном рынке снизилась до 6,7%.

Льготная ипотечная программа распространяется только на квартиры в новостройках стоимостью ниже 12 миллионов рублей, которые составляют порядка 95% рынка первичной недвижимости Санкт-Петербурга. По данным «Петербургской Недвижимости», даже среди квартир с бюджетом покупки свыше 12 млн рублей на ипотеку все равно приходится больше половины продаж, а именно 53% сделок.

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Комментарии (1)

alexpv
Так а том и речь, потому и абсолютное значение цены уже не имеет никакого значения и менеджеры загибают их куда хотят, перегревая рынок. А у покупателя нет даже денег на ремонт, поэтому ему становится предпочтительнее переплатить лишний миллион за отделку, но потом, в пожизненный кредит)
Покупатель уже перестал мыслить ценой на квартиру, а рассуждает исключительно о ежемесячном платеже, в кабалу которого он влип на долгие годы.
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