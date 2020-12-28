Более 80% квартир в новостройках Петербурга в конце 2020 года покупается в кредит

За десять лет доля ипотечных сделок на рынке новостроек выросла в восемь раз. По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», в 2010 году ипотека составляла только 10% в структуре продаж новостроек, а средний показатель за 2020 год — уже 72%. При этом около 90% ипотечных сделок проходят по программе господдержки.

За 10 лет существенно изменилась и средняя ипотечная ставка, уточняют аналитики. В целом на рынке первичной и вторичной недвижимости она сократилась почти в два раза: в 2010 году средневзвешенная ставка составляла 13,09%, а в январе — октябре 2020 года — 7,65%. Для новостроек эта цифра стала еще меньше — благодаря господдержке средняя ипотечная ставка на первичном рынке снизилась до 6,7%.