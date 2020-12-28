Программы льготного лизинга и автокредитования в России продлят до конца 2023 года

Правительство России продлевает срок действия программ по льготному лизингу и автокредитованию до конца 2013 года. Об этом на совещании с вице-премьерами 28 декабря заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает ТАСС.
По словам Мишустина, программы льготного лизинга и автокредитов распространяются на «семейные легковые автомобили, грузовики малой мощности и тягачи, произведенные или собранные в России». В бюджете на 2021 год предусмотрено 12,5 миллиардов рублей на компенсацию выпадающих доходов банкам и лизинговым организациям.
«Рассчитываем, что благодаря этим мерам гражданам и бизнесу будет проще приобретать автотранспорт», — сказал премьер-министр.
Сейчас в России действуют программы льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Летом 2020 года Минпромторг расширил их параметры, и купить машину по льготному кредиту стало можно также работникам государственных медицинских учреждений и семьям с одним ребенком, а также гражданам, которые сдали автомобили старше шести лет в trade-in. Из программ льготного лизинга действуют «Русский тягач», «Свое дело» и «Доступная аренда» — нововведение, которое, по мнению Минпромторга, стимулирует развитие каршеринга.