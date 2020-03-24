Минпромторг расширит программу льготного автокредитования для семей с детьми
Программу льготных автокредитов для россиян с детьми расширит Минпромторг. Она станет доступна для семей, в которых есть один ребенок и более, пишут 24 марта «Ведомости».
По данным издания, максимальную цену автомобиля установят в 1,5 млн рублей, чтобы семьи могли приобретать автомобили большей вместимости.
В 2020 году на на программы льготного автокредитования направят 5 млрд рублей. По расчетам Минпромторга, это позволит приобрести более 50 тысяч новых автомобилей. При этом поправки в бюджет, которые сейчас находятся в Госдуме на рассмотрении, могут увеличить программу еще на 5 млрд рублей.
По действующим программам «Первый автомобиль» (для тех, кто покупает машину в кредит впервые) и «Семейный автомобиль» (двое и более несовершеннолетних детей) государство компенсирует 10% стоимости автомобиля (25% для жителей Дальнего Востока). В обеих программах сейчас участвуют только произведенные в России машины стоимостью до 1 млн руб.