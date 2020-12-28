FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-4°C/Завтра: -4
73.69р89.87р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряЭто на Новый годПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

В Петербурге в тяжелое время открыли отделение скорой помощи в Александровской больнице. Это уменьшит очереди в приемном покое

Отделение скорой медицинской помощи открылось в Александровской больнице в Петербурге. ОСМП пролечивает до 15% из общего потока больных, существенно снижая нагрузку на лечебные отделения стационара.

«В столь тяжёлое для городского здравоохранения время это подразделение было расширено, дооснащено и отремонтировано. Запуск ОСМП позволит сократить время ожидания пациентов в приемном отделении, а соответственно и в машинах скорой медицинской помощи, снизит нагрузку на инфекционные койки, позволяя использовать их для лечения пациентов со среднетяжелым и тяжелым течением новой коронавирусной инфекции», — сообщили в комздраве 28 декабря.

Фото: Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга
Фото: Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга

Александровская больница перепрофилирована под ковидный стационар с апреля 2020 года. Ежедневно в неё привозят 75–95 человек с COVID-19. А всего за 8 месяцев пролечено более 10 тысяч больных.

Как писала «Фонтанка», за последние сутки в Петербурге жертвами коронавируса признаны 75 человек. Северная столица идёт с Москвой ноздря в ноздрю.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний