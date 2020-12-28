«В столь тяжёлое для городского здравоохранения время это подразделение было расширено, дооснащено и отремонтировано. Запуск ОСМП позволит сократить время ожидания пациентов в приемном отделении, а соответственно и в машинах скорой медицинской помощи, снизит нагрузку на инфекционные койки, позволяя использовать их для лечения пациентов со среднетяжелым и тяжелым течением новой коронавирусной инфекции», — сообщили в комздраве 28 декабря.

Отделение скорой медицинской помощи открылось в Александровской больнице в Петербурге. ОСМП пролечивает до 15% из общего потока больных, существенно снижая нагрузку на лечебные отделения стационара.

Александровская больница перепрофилирована под ковидный стационар с апреля 2020 года. Ежедневно в неё привозят 75–95 человек с COVID-19. А всего за 8 месяцев пролечено более 10 тысяч больных.



Как писала «Фонтанка», за последние сутки в Петербурге жертвами коронавируса признаны 75 человек. Северная столица идёт с Москвой ноздря в ноздрю.

