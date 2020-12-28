В Петербурге жертвами коронавируса признаны 75 человек. Северная столица идёт с Москвой ноздря в ноздрю

За последние сутки в российскую коронавирусную статистику попали 487 летальных случаев. Из них 75 пришлись на Петербург. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба, опубликованные 28 декабря.

В Москве жертвами COVID-19 специальная комиссия признала 76 человек. Всего с начала пандемии в России от последствий коронавируса умерли свыше 55 тысяч человек.

Что касается заболевших, то в Петербурге вновь около 3,7 тысячи выявленных носителей вируса.