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В Петербурге жертвами коронавируса признаны 75 человек. Северная столица идёт с Москвой ноздря в ноздрю

За последние сутки в российскую коронавирусную статистику попали 487 летальных случаев. Из них 75 пришлись на Петербург. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба, опубликованные 28 декабря.

В Москве жертвами COVID-19 специальная комиссия признала 76 человек. Всего с начала пандемии в России от последствий коронавируса умерли свыше 55 тысяч человек.

Что касается заболевших, то в Петербурге вновь около 3,7 тысячи выявленных носителей вируса.

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Комментарии (1)

Simao Gato
не ноздря в ноздрю
а "by a short head"
так будет точнее
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