Европейские фондовые рынки растут на фоне новостей о массовой вакцинации

Старт вакцинации в Европе поддержал рост фондовых индексов. Немецкий индекс DAX обновил исторический максимум и в моменте достиг 13 826,37 пункта.



Все европейские индексы растут с конца октября, но в ходе торгов 28 декабря немецкий DAX обновил исторический максимум, но позже снизился. По данным на 12:09, он составил 13 793,30 пункта (+1,52%).

Французский CAC 40 28 декабря вырос на 0,73% к открытию и составил 5 562,11 пункта. Португальский PSI 20 вырос на 1,04%, до 4 875,3 пункта. Итальянский FTSE MIB достиг отметки в 22 341,50 пункта (+0,95%), а испанский IBEX 35 — 8 178 пунктов (+0,82%).