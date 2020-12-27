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В Германии началась массовая вакцинация от коронавируса. Первые трое привитых старше ста лет

Массовая вакцинация от коронавируса Sars-CoV-2 началась в воскресенье в Германии, первыми прививают пожилых и работников домов престарелых.

При этом первая вакцинация в Германии формально состоялась накануне в Саксонии-Анхальт, там привили 101-летнюю Эдит Квойцаллу, однако сделано это было в порядке исключения — официально кампания по вакцинации начинается в воскресенье, 27 декабря, пишет РИА Новости.

«Первой инфицированной был 101 год, следующие также были старше 100 лет, таким образом, трое первых инфицированных были старше 100 лет... Я поговорила с нашей первой вакцинированной, госпожой Хазе, у нее все хорошо, она очень хорошо все перенесла, рассказала, что боли не почувствовала», — заявила в эфире телеканала Welt сенатор Берлина по здравоохранению Дилек Калайчи.

Калайчи посетила дом престарелых в Берлине, где проводится вакцинация. Из 97 постояльцев сделать вакцину согласились 90 человек. Граждане старше 80 лет, постояльцы домов престарелых и их обслуживающий персонал являются первой приоритетной группой вакцинации в Германии. Вакцинирование проводится в самих домах престарелых, для этого туда выезжают мобильные группы.

Первые партии вакцины Pfizer/BioNTech начали поступать в Германию на текущей неделе, после ее регистрации в Евросоюзе. Общий объем первой партии составил около 100 тысяч доз, всего до конца года Германия рассчитывает получить 1,3 миллиона доз вакцины Pfizer/BioNTech.

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Комментарии (1)

Opioman
Это неправильный перевод или они путают инфицированных и вакцинированных?
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