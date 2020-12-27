В Германии началась массовая вакцинация от коронавируса. Первые трое привитых старше ста лет

Массовая вакцинация от коронавируса Sars-CoV-2 началась в воскресенье в Германии, первыми прививают пожилых и работников домов престарелых.

При этом первая вакцинация в Германии формально состоялась накануне в Саксонии-Анхальт, там привили 101-летнюю Эдит Квойцаллу, однако сделано это было в порядке исключения — официально кампания по вакцинации начинается в воскресенье, 27 декабря, пишет РИА Новости.

«Первой инфицированной был 101 год, следующие также были старше 100 лет, таким образом, трое первых инфицированных были старше 100 лет... Я поговорила с нашей первой вакцинированной, госпожой Хазе, у нее все хорошо, она очень хорошо все перенесла, рассказала, что боли не почувствовала», — заявила в эфире телеканала Welt сенатор Берлина по здравоохранению Дилек Калайчи.