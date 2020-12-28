Суд лишил банк «Санкт-Петербург» доступа к счетам дочери бизнес-омбудсмена из-за лингвистической некорректности

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд отменил определение суда первой инстанции о признании общей совместной собственностью 12 счетов генерального директора ПАО «Коммерческий центр, транспорт и лес» (перегрузочный комплекс в петербургском порту) Юлии Абросимовой в Райффайзенбанке и 8 счетов в банке «Санкт-Петербург». Такое постановление опубликовано 25 декабря в рамках дела о личном банкротстве супруга Абросимовой — бывшего генерального директора ОАО «Головной завод» Олега Шамарина.

Банковские счета, принадлежащие генеральному директору ПАО «Коммерческий центр, транспорт и лес» Юлии Абросимовой, по решению суда не являются её совместной с супругом собственностью. Их содержимое может быть использовано для погашения долгов мужа — но в другой формулировке.

10 июня брачный договор между ними стал недействительным в соответствии с постановлением 13-го арбитражного апелляционного суда. А 16 июля Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области вынес определение о признании этих счетов находящимися в совместной собственности супругов. Его отмену апелляционный суд мотивировал лингвистической некорректностью:

«Сами по себе счета в кредитной организации имуществом не являются, в отличие от безналичных денежных средств, являющихся правом требования к кредитной организации. В этой связи общим имуществом супругов могут быть признаны не счета сами по себе, а безналичные денежные средства, находящиеся на счете в кредитной организации», — написано в мотивировочной части постановления. Это означает, что инициатору банкротства и основному кредитору банку «Санкт-Петербург» для получения доступа к счетам бизнес-леди придется заявить аналогичное ходатайство, но сформулированное по-другому.

Кроме того, 3 сентября арбитражный суд отказался признать совместной собственностью супругов принадлежащие Юлии Абросимовой 345 акций ПАО в связи с тем, что она приобрела их раньше, чем вышла замуж. Но это определение не вступило пока в законную силу.