Банк «Санкт-Петербург» нацелился на активы дочери бизнес-омбудсмена

Фото: Ведомости/Екатерина Кузьмина/ТАСС

10 июня брачный договор между генеральным директором ПАО «Коммерческий центр, транспорт и лес» (КЦТЛ) Юлией Абросимовой и бывшим главой ОАО «Головной завод» (обладатель активов когда-то мощного, а ныне банкротящегося «Стройкомплекта») Олегом Шамариным стал недействительным. Так постановил 13 арбитражный апелляционный суд, рассматривавший иск банка «Санкт-Петербург». Это случилось в рамках процедуры личного банкротства Олега Шамарина, чьи кредиторы требуют 2,4 млрд рублей, на 90 % которых претендует банк. Процедуру также инициировал в сентябре 2017 года банк «Санкт-Петербург». 14 июля петербургский арбитражный суд решит, можно ли теперь считать общей совместной собственностью акции крупного игрока петербургского порта ПАО «Коммерческий центр, транспорт и лес», а также счета в банках «Санкт-Петербург» и «Райффайзен», оформленные на Юлию Абросимову.



Для Юлии Абросимовой происшедшее грозит тотальной оплатой долгов супруга. Это может привести к потере принадлежащих ей акций КЦТЛ и средств на банковских счетах. Кредиторы целятся на счета не только в российских, но и в иностранных банках, но пока это лишь повод для отдельного судебного процесса. КЦТЛ совсем близко, и теперь над созданным когда-то Александром Абросимовым бизнесом нависла реальная угроза.

ПАО «Коммерческий центр, транспорт и лес» зарегистрировано в ЕГРЮЛ в марте 1994 года. Владельцами 84.52 % акций являются три кипрские компании. 10 % акций владеет петербургское ООО «Леверидж» (дачный поселок «Порховские просторы»), бенефициаром которого СПАРК называет Александра Абросимова.

КЦТЛ — семейный бизнес. Из сайта компании видно, что генеральным директором там является Юлия, заместителем Дарья, а председателем совета директоров Анна — все Абросимовы. Кроме того, 0,52 % и 0,13 % акций КЦТЛ принадлежат Юлии и Дарье Абросимовым соответственно.

С точки зрения бизнеса, КЦТЛ — стивидорная компания, которая переваливает грузы в Большом порту Санкт-Петербург, располагает складским комплексом, 4 причалами и 7-ю километрами железнодорожных путей. Компания переваливает до 0,3 млн тонн грузов ежегодно.



Бенефициары кипрских акционеров КЦТЛ неизвестны, но если и они оформлены на Юлию Абросимову, то хозяином этого участника петербургского портового бизнеса вполне может стать банк «Санкт-Петербург». Суду остается лишь распространить режим общей совместной собственности на активы Юлии, чего кредитор её супруга сейчас и добивается.

Брачный договор между Юлией Абросимовой и Олегом Шамариным датируется февралем 2014 года. Это намного позже, чем они заключили брак, но намного раньше, чем банк «Санкт-Петербург» инициировал банкротство. Исковое заявление банка поступило в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в сентябре 2017-го.

На брачный договор банк начал покушаться после того, как долги Олега Шамарина разобрали по косточкам. Выяснилось: некоторые появились до оформления брачного договора. Более того, он должен был начать отдавать их тоже до того. А суть брачного договора сводилась к тому, что все активы Юлии Абросимовой (акции, банковские счета) исключены из общей совместной собственности супругов. «В результате заключения брачного договора … из совместной собственности супругов выбыло ликвидное имущество», — констатировал судья.



Олег Шамарин стал банкротом из-за того, что при получении кредитов давал личные поручительства. Как, впрочем, и Юлия Абросимова — только она с бизнесом «Стройкомплекта» никак не связана.

ЗАО «Стройкомплект» зарегистрировано в августе 1992 года. Компания создана одним из крупнейших в 90-х годах игроков строительного рынка Петербурга Александром Шамариным на базе Строительного треста № 40. Основные сферы деятельности — производство бетонов, асфальтов, железобетонов и изделий из них. В компании работало более 700 человек, производственная площадка располагалась в Обухово.

В середине 90-х пакет акций «Стройкомплекта» приобрел венчурный фонд Европейского банка. На эти деньги был куплен первый в Петербурге импортный мобильный асфальтовый завод. После кризиса 1998 года «Стройкомплекту» пришлось вернуть ЕБРР 1,5 млн долларов кредита и выкупить собственные акции. К 2008 году в группу «Стройкомплект» входили 6 серьезных производств (асфальт, бетон, новый современный газобетонный завод, производство тротуарного камня, бордюрного камня и разные железо-бетонные изделия). Всё это строилось в большой степени на кредитные деньги.



Кресло генерального директора одной из ключевых компаний холдинга ОАО «Головной завод» (на него были оформлены все активы) с июня 2011 года занимал Олег Шамарин.

Основатель этого бизнеса Александр Шамарин сегодня тоже банкрот, хотя с меньшим масштабом — претензии кредиторов к нему составляют около 1,7 млрд рублей. «Последним гвоздем в крышку ящика» Александр Шамарин считает контракт на 1,5 млрд рублей на строительство в промзоне «Рыбацкое», полученный «Стройкомплектом» в 2013 году.

«Когда ситуация была критической, мы исполняли большой контракт. Его контролировал лично губернатор, потому что там были интересы российско-немецкого предприятия, о котором беспокоилась лично Ангела Меркель. Изначально контракт неправильно рассчитали, не хватало 300 млн рублей. Мы добились постановления городского правительства об увеличении стоимости контракта на эту сумму, после чего я, как последний идиот, взял еще раз кредит в «Санкт-Петербурге», всё построил, а через 7 месяцев вышло новое постановление городского правительства, отменившее предыдущее и отменившее, соответственно, обязательства города, в нем указанные. Это был последний гвоздь в крышку моего ящика…» — рассказал Александр Шамарин.



«Ящик» становится объемнее. Суд рассматривает вопрос о распространении режима общей совместной собственности на принадлежащие Юлии Абросимовой акции КЦТЛ, счета в банках «Санкт-Петербург», «Райффайзен», Julius Baer & Co., «Банк Кипра» и «Вонтобель АГ», права требования к ОАО «Строительная компания «Возрождение Санкт-Петербурга» (квартира стоимостью около 50 млн рублей на Морском проспекте).

Инициатор банкротства Олега Шамарина банк «Санкт-Петербург» на отправленный 25 июня редакционный запрос не отреагировал.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге Александр Абросимов говорит, что не участвовал в бизнесе семьи мужа своей дочери и до недавнего времени считал, будто к этой истории никакого отношения не имеет.

«Занимаясь бизнесом, я всегда старался как можно меньше привлекать банковские кредиты — без них жить и работать спокойнее. В случае возникновения кризисной ситуации некоторые банки переводят активы под свое управление, и это ни для кого не секрет. Поэтому бизнесменам нужно быть очень осторожными. Что касается конкретной истории — если «Стройкомплект» обратится в аппарат уполномоченного, ему будет оказана помощь, предусмотренная законом», — заявил Александр Абросимов автору статьи.



Лев Годованник, для «Фонтанки.ру»

