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С «тихого» перекрёстка Вербной госпитализирован предполагаемый виновник ДТП, но пьян оказался его оппонент

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

Серьёзное ДТП произошло на пересечении Поклонногорской, Афонской и Вербной улиц на севере Петербурга. Несмотря на невысокий трафик, аварии там происходят регулярно.

«ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

Как сообщает «Дорожный инспектор», по предварительной информации, 28 декабря около часа ночи на этом перекрёстке столкнулись Opel под управлением мужчины 1998 года рождения и Hyundai, которым рулил мужчина 1995 года рождения. Водитель «Хёндэ» в тяжёлом состоянии доставлен в больницу.

По основной версии, водитель «Хёндэ» не пропустил «Опель». При этом водитель «Опеля» оказался в алкогольном опьянении: «надул» 0,390 мг/л. По его словам, он с приятелями ехал с праздника, отмечает «Дорожный инспектор».

Подписчик «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» Максим видел момент ДТП. По его словам, чёрный «Хёндэ Солярис» ехал по Вербной улице, а «Опель» — по Афонской. Водитель «Соляриса» после ДТП «был в отключке, но пульс был, и дышал».

Хотя поток машин на этом участке небольшой, аварии случаются регулярно. Поклонногорский путепровод открыли 29 декабря 2017 года, и уже 30 декабря на перекрёстке, то есть на съезде с путепровода, случилась авария. Затем за месяц там было как минимум шесть ДТП. В ноябре 2019 года в аварии с маршруткой там пострадали 5–6 человек. В сентябре 2020 года там травмы получил молодой велосипедист.

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Комментарии (1)

Alkaline
Проще было написать "где-то там", так как эти три улицы пересекаются, но попарно и в разных местах...
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