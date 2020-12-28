Серьёзное ДТП произошло на пересечении Поклонногорской, Афонской и Вербной улиц на севере Петербурга. Несмотря на невысокий трафик, аварии там происходят регулярно.

Как сообщает «Дорожный инспектор», по предварительной информации, 28 декабря около часа ночи на этом перекрёстке столкнулись Opel под управлением мужчины 1998 года рождения и Hyundai, которым рулил мужчина 1995 года рождения. Водитель «Хёндэ» в тяжёлом состоянии доставлен в больницу.

По основной версии, водитель «Хёндэ» не пропустил «Опель». При этом водитель «Опеля» оказался в алкогольном опьянении: «надул» 0,390 мг/л. По его словам, он с приятелями ехал с праздника, отмечает «Дорожный инспектор».