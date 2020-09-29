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29.09.2020 13:19
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Молодой велосипедист на Вербной попал под «Ауди»

В результате ДТП на переечении Вербной и Афонской улиц в Приморском районе пострадал молодой велосипедист. Подробности вечернего происшествия «Фонтанке» сообщили 29 сентября в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и области.

По предварительной информации, накануне около 22:40 мужчина 1986 года рождения на «Ауди А3» совершил наезд на велосипедиста — юношу 1999 года рождения (ему 20 или 21 год) — при проезде регулируемого перекрёстка. Юноша был госпитализирован с травмами средней степени тяжести. ГИБДД проводит проверку.

ДТП в этом месте происходят довольно часто. Поклонногорский путепровод открыли 29 декабря 2017 года, и уже 30 декабря на перекрёстке, то есть на съезде с путепровода, случилась авария.

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