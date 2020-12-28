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Россияне с младенцем в горах Сербии попали в снежный плен

Группа россиян с двумя детьми на микроавтобусе попала в снежный занос на западе Сербии.

Как сообщает 28 декабря РИА« Новости» со ссылкой на Министерство внутренних дел страны, инцидент случился в туристическом районе на территории горного массива Златибор, что примерно в 200 километрах к западу от Белграда.

Экстренные службы развернули спасательную операцию. Восемь пожарных-спасателей с четырьмя пожарными автомобилями успешно эвакуировали все людей: шестерых взрослых, 10-летнего ребёнка и младенца.

В Сербии выпало много снега. Спасатели призывают водителей использовать зимнюю экипировку и быть предельно внимательными.

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Комментарии (1)

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