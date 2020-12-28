Погоду в Петербурге продолжает диктовать гребень высокого атмосферного давления. После морозной ночи может выглянуть солнце. Это, пожалуй, самая новогодняя погода, но до 31 декабря она не дотянет.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 28 декабря будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер умеренный. Ночью температура воздуха опускалась до минус 5–7 градусов, днём она составит минус 2–4. На дорогах гололедица. Атмосферное давление ночью повышалось, днём почти не изменится.