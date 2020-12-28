Погоду в Петербурге продолжает диктовать гребень высокого атмосферного давления. После морозной ночи может выглянуть солнце. Это, пожалуй, самая новогодняя погода, но до 31 декабря она не дотянет.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 28 декабря будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер умеренный. Ночью температура воздуха опускалась до минус 5–7 градусов, днём она составит минус 2–4. На дорогах гололедица. Атмосферное давление ночью повышалось, днём почти не изменится.
Согласно истории погодных наблюдений за 55 лет, в этот день в Петербурге чаще всего бывает паcмурно, от минус 13 до 0 градусов. Самое холодное 28 декабря зафиксировано в 1978 году, минус 30, а самое тёплое — в 2013 году, плюс 5 градусов, напоминает «Яндекс».
Уже завтра небо плотно затянет облаками, ожидается мокрый снег, местами слабая метель, морось, слабый гололёд, на дорогах гололедица. А к 30 декабря температура может вернуться к плюсовым значениям.