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В Петербурге почти 200 домов остались без света. Электричества нет более двух часов

В зону отключения электричества попали 193 дома в Красносельском районе Петербурга. Об этом рассказали в пресс-службе городского МЧС 27 декабря.

Без света уже второй час сидят 19 800 человек, в том числе 3960 детей. Из-за аварии на сетях оказались отключены 8 секций на подстанции «Сосновая Поляна».

«Аварийные бригады проводят переподключения. Ориентировочное время восстановления 21:00», — добавили в ведомстве.

Блэкаут накрыл Красносельский район Петербурга около 18.00. Произошло технологическое нарушение на оборудовании 10 кВ. На месте работают специалисты «Ленэнерго».

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Комментарии (3)

166599172
Интересно, а квартирная сигнализация тоже не работает? Можно грабить?)))
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