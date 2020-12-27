В Петербурге почти 200 домов остались без света. Электричества нет более двух часов

В зону отключения электричества попали 193 дома в Красносельском районе Петербурга. Об этом рассказали в пресс-службе городского МЧС 27 декабря.



Без света уже второй час сидят 19 800 человек, в том числе 3960 детей. Из-за аварии на сетях оказались отключены 8 секций на подстанции «Сосновая Поляна».

«Аварийные бригады проводят переподключения. Ориентировочное время восстановления 21:00», — добавили в ведомстве.

Блэкаут накрыл Красносельский район Петербурга около 18.00. Произошло технологическое нарушение на оборудовании 10 кВ. На месте работают специалисты «Ленэнерго».