Илья Ковальчук возвращается в КХЛ. Двукратный олимпийский призёр подписал контракт с омским «Авангардом»

Олимпийский чемпион Илья Ковальчук подписал контракт с омским «Авангардом». Об этом команда Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сообщила на своем сайте 27 декабря.
Соглашение с 37-летним хоккеистом рассчитано до конца сезона с возможностью продления еще на один год. В новой команде нападающий будет выступать под 17-м номером.
«Активно переговоры с Ковальчуком мы вели на протяжении всей последней недели. У Ильи, как и у нас, были определенные условия для заключения контракта, и Ковальчук взял паузу для того, чтобы все обдумать. После этого мы довольно быстро обо всем договорились», — говорится в сообщении.
Ковальчук с начала сезона-2018/19 перешел в НХЛ из петербургского СКА, в составе которого стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. В прошлом сезоне форвард выступал за три команды: «Вашингтон Кэпиталз», «Лос-Анджелес Кингз» и «Монреаль Канадиенс». В сумме он провел 46 встреч регулярного чемпионата НХЛ, набрав в них 26 очков (10 плюс 16). В плей-офф Ковальчук сыграл восемь матчей и отметился одной голевой передачей. В составе сборной России Ковальчук выиграл золото Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане и стал двукратным чемпионом мира.
Ковальчук дебютировал в НХЛ в 2001 году в составе «Атланта Трэшерз». С 2002 по 2008 год команду возглавлял нынешний главный тренер «Авангарда» Боб Хартли.