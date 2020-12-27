Илья Ковальчук возвращается в КХЛ. Двукратный олимпийский призёр подписал контракт с омским «Авангардом»

Олимпийский чемпион Илья Ковальчук подписал контракт с омским «Авангардом». Об этом команда Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сообщила на своем сайте 27 декабря.



Соглашение с 37-летним хоккеистом рассчитано до конца сезона с возможностью продления еще на один год. В новой команде нападающий будет выступать под 17-м номером.



«Активно переговоры с Ковальчуком мы вели на протяжении всей последней недели. У Ильи, как и у нас, были определенные условия для заключения контракта, и Ковальчук взял паузу для того, чтобы все обдумать. После этого мы довольно быстро обо всем договорились», — говорится в сообщении.

