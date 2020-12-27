В Роспотребнадзоре предупредили о самой опасной зоне в аэропорту, где легко заразиться коронавирусом

Самое опасное место в аэропорту, где проще всего подхватить коронавирус, — это место досмотра. Там сложно соблюдать социальную дистанцию, а также используются пластиковые лотки для вещей. Об этом 27 декабря заявил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.



«Потенциально самая «грязная» — зона досмотра, где из-за скопления людей порой очень трудно соблюдать дистанцию и где используются пластиковые лотки, в которые пассажиры складывают личные вещи и документы. Но если вы не будете толпиться в очереди и не станете снимать маску (или стягивать ее с носа на подбородок), а после прохождения досмотра обработаете руки антисептиком, то этим вы существенно снизите риск заразиться», — сказал Лебедев РИА «Новости».

