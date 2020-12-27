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В Роспотребнадзоре предупредили о самой опасной зоне в аэропорту, где легко заразиться коронавирусом

Самое опасное место в аэропорту, где проще всего подхватить коронавирус, — это место досмотра. Там сложно соблюдать социальную дистанцию, а также используются пластиковые лотки для вещей. Об этом 27 декабря заявил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

«Потенциально самая «грязная» — зона досмотра, где из-за скопления людей порой очень трудно соблюдать дистанцию и где используются пластиковые лотки, в которые пассажиры складывают личные вещи и документы. Но если вы не будете толпиться в очереди и не станете снимать маску (или стягивать ее с носа на подбородок), а после прохождения досмотра обработаете руки антисептиком, то этим вы существенно снизите риск заразиться», — сказал Лебедев РИА «Новости».

Он отметил, что лучше без необходимости не ходить по зданию аэропорта, не бродить по магазинам и кафе, а регистрироваться на рейсы онлайн, чтобы избежать столпотворения.

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Комментарии (6)

putty
Как-то уже ведь доказано, что ковид наиболее заразен воздушнокапельным путём, а все эти игры в санитайзеры - ерунда.
Serg_I
Сколько месяцев в своё время потребовалось, чтобы ещё до ковида досмотр начал работу в перчатках! Одно время, когда носили галстуки с костюмами, у них была "необходимость" узел галстука прощупывать - так после этого частенько на шее раздражения были от их прикосновений!
Вообще аэропорт Пулково уже давно перестал быть "дружественным" для пассажиров - начиная от возможностей добраться до него и заканчивая выдачей багажа! Хотя Москва не так уж далеко, и всё в тамошних аэропортах - как на другой планете, на Пулково совсем не похоже!
USSR_forever
а я думал, что самое опасное место - самолёт, где в замкнутом пространстве 100-200 человек летят в одной коробочке и одно апчхи заражённого приводит к массовому заражению ... =)
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