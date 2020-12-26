Жители Ленобласти устроили акцию против размещения отходов на мусорном полигоне «Северная Самарка» во Всеволожском районе. Среди протестующих заметили Деда Мороза с мусорным мешком и Снегурочку. Они тоже пытались преградить путь мусоровозам.
Как сообщает портал 47news, днем 26 декабря недалеко от съезда с Мурманского шоссе в сторону посёлка Карьер — Мяглово около 50 человек приняли участие в акции против работы полигона бытовых отходов. Они системно, из раза в раз, переходили дорогу, приостанавливая движение машин. Основной целью активистов были мусоровозы, которые ехали на полигон.
Против усиливающегося запаха мусора со стороны «Самарки» вместе с местными жителями вышли Дед Мороз и Снегурочка. Как рассказала изданию одна из организаторов акции, жительница деревни Ёксолово, раньше несильный запах появлялся время от времени, теперь по утрам — «голова как будто в мусорном ведре». По наблюдениям женщины, мусоровозов тоже стало значительно больше.
На месте дежурила полиция, скорее, для предотвращения возможных конфликтов.
«Самарка» — один из самых больших полигонов Ленобласти. Гора мусора занимает 33 га. В зоне негативного влияния полигона находятся несколько тысяч человек. Они страдают от вони, грязной воды и взвеси в воздухе. По данным издания, в 2020 году сюда должны привезти еще около 500 тыс. тонн отходов, включая 400 тыс. — из Петербурга, что составляет четверть от общегогодового количества. Остальное поступает из Всеволожского и Кировского районов области. При этом Росприроднадзор установил, что на полигоне больше нет места. Сегодня этот вопрос изучает суд.