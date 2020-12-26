Жители Ленобласти устроили акцию против размещения отходов на мусорном полигоне «Северная Самарка» во Всеволожском районе. Среди протестующих заметили Деда Мороза с мусорным мешком и Снегурочку. Они тоже пытались преградить путь мусоровозам.



Как сообщает портал 47news, днем 26 декабря недалеко от съезда с Мурманского шоссе в сторону посёлка Карьер — Мяглово около 50 человек приняли участие в акции против работы полигона бытовых отходов. Они системно, из раза в раз, переходили дорогу, приостанавливая движение машин. Основной целью активистов были мусоровозы, которые ехали на полигон.