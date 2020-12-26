FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-7°C/Завтра: -8
73.69р89.87р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряЭто на Новый годПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
2
Печать

Жители Ленобласти вместе с Дедом Морозом и Снегуркой вышли на дорогу против мусорного полигона

Жители Ленобласти устроили акцию против размещения отходов на мусорном полигоне «Северная Самарка» во Всеволожском районе. Среди протестующих заметили Деда Мороза с мусорным мешком и Снегурочку. Они тоже пытались преградить путь мусоровозам.

Как сообщает портал 47news, днем 26 декабря недалеко от съезда с Мурманского шоссе в сторону посёлка Карьер — Мяглово около 50 человек приняли участие в акции против работы полигона бытовых отходов. Они системно, из раза в раз, переходили дорогу, приостанавливая движение машин. Основной целью активистов были мусоровозы, которые ехали на полигон.

Против усиливающегося запаха мусора со стороны «Самарки» вместе с местными жителями вышли Дед Мороз и Снегурочка. Как рассказала изданию одна из организаторов акции, жительница деревни Ёксолово, раньше несильный запах появлялся время от времени, теперь по утрам — «голова как будто в мусорном ведре». По наблюдениям женщины, мусоровозов тоже стало значительно больше.

На месте дежурила полиция, скорее, для предотвращения возможных конфликтов.

«Самарка» — один из самых больших полигонов Ленобласти. Гора мусора занимает 33 га. В зоне негативного влияния полигона находятся несколько тысяч человек. Они страдают от вони, грязной воды и взвеси в воздухе. По данным издания, в 2020 году сюда должны привезти еще около 500 тыс. тонн отходов, включая 400 тыс. — из Петербурга, что составляет четверть от общегогодового количества. Остальное поступает из Всеволожского и Кировского районов области. При этом Росприроднадзор установил, что на полигоне больше нет места. Сегодня этот вопрос изучает суд.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

SSGHQ
Нетпомойке!
Postman
Дрозденко провалил мусорную реформу, вся область завалена мусором, в Лепсари мусорная пирамида до неба, люди в шоке от происходящего.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний