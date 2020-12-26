Врачи обследовали избитую мужем петербурженку и решили, что в преждевременных родах все же виноват COVID-19

Судебно-медицинская экспертиза заключила, что связь между травмами избитой петербурженки с внебольничной пневмонией и преждевременными родами установить невозможно. На основании этого полиция отказала в возбуждении уголовного дела. Прокуратура района поначалу согласилась, а затем передумала.
Как стало известно «Фонтанке» 26 декабря, еще в начале августа 30-летнюю уроженку Киргизии доставили в женскую консультацию
Из инфекционной больницы поступил звонок в полицию. В тот же день оперативники задержали 35-летнего мужа потерпевшей, безработного гражданина Киргизии. Подозреваемого в насилии над женщиной доставили в 66-й отдел полиции, опросили и отпустили под обязательство о явке.
Близкий к правоохранительным органам источник «Фонтанки» сообщил, что петербурженку госпитализировали с внебольничной пневмонией, которая привела к поражению 60% легких. Женщина также не обращалась к врачам женской консультации до 8 месяца беременности (что и соответствует примерно 33-й неделе).
В рамках доследственной проверки была проведена судебно-медицинская экспертиза, которая пришла к выводу, что связь между травмами женщины и преждевременными родами установить невозможно. «Установлены кровоподтеки (гематомы) по задней поверхности (спины). Данные повреждения не влекут за собой кратковременного расстройства здоровья и расцениваются как повреждения, не причинившие вред здоровью», — говорится в заключении медиков, оно имеется в распоряжении «Фонтанки».
На основании августовской экспертизы полиция отказала в возбуждении уголовного дела. И, по данным «Фонтанки», прокуратура Пушкинского района изначально согласилась с этим решением, а 4 декабря отменила постановление об отказе, указав, что нужно провести дополнительную судмедэкспертизу «с целью установления причинно-следственной связи» между травмами и преждевременными родами. Последнее указано в официальном ответе прокуратуры петербургскому омбудсмену Шишлову. Его аппарат утром 26 декабря сообщил, что решение об отказе в уголовном деле было пересмотрено после его жалобы.