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Врачи обследовали избитую мужем петербурженку и решили, что в преждевременных родах все же виноват COVID-19

Судебно-медицинская экспертиза заключила, что связь между травмами избитой петербурженки с внебольничной пневмонией и преждевременными родами установить невозможно. На основании этого полиция отказала в возбуждении уголовного дела. Прокуратура района поначалу согласилась, а затем передумала.

Как стало известно «Фонтанке» 26 декабря, еще в начале августа 30-летнюю уроженку Киргизии доставили в женскую консультацию № 44 на 33-й неделе беременности. Женщина находилась в бессознательном состоянии, на ее теле нашли множественные побои разной степени давности. Ей сделали кесарево сечение. Малыша извлекли в удовлетворительном состоянии, а мать госпитализировали в больницу имени Боткина в тяжелом.

Из инфекционной больницы поступил звонок в полицию. В тот же день оперативники задержали 35-летнего мужа потерпевшей, безработного гражданина Киргизии. Подозреваемого в насилии над женщиной доставили в 66-й отдел полиции, опросили и отпустили под обязательство о явке.

Близкий к правоохранительным органам источник «Фонтанки» сообщил, что петербурженку госпитализировали с внебольничной пневмонией, которая привела к поражению 60% легких. Женщина также не обращалась к врачам женской консультации до 8 месяца беременности (что и соответствует примерно 33-й неделе).

В рамках доследственной проверки была проведена судебно-медицинская экспертиза, которая пришла к выводу, что связь между травмами женщины и преждевременными родами установить невозможно. «Установлены кровоподтеки (гематомы) по задней поверхности (спины). Данные повреждения не влекут за собой кратковременного расстройства здоровья и расцениваются как повреждения, не причинившие вред здоровью», — говорится в заключении медиков, оно имеется в распоряжении «Фонтанки».

На основании августовской экспертизы полиция отказала в возбуждении уголовного дела. И, по данным «Фонтанки», прокуратура Пушкинского района изначально согласилась с этим решением, а 4 декабря отменила постановление об отказе, указав, что нужно провести дополнительную судмедэкспертизу «с целью установления причинно-следственной связи» между травмами и преждевременными родами. Последнее указано в официальном ответе прокуратуры петербургскому омбудсмену Шишлову. Его аппарат утром 26 декабря сообщил, что решение об отказе в уголовном деле было пересмотрено после его жалобы.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

evilman
Ещё одна пара "Петербургер" и "петербурженка" пополнили криминальный статистику нашего города.
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