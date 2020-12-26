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У избитой мужем петербурженки случились преждевременные роды. В полиции посчитали, что в этом виноват COVID-19

В полиции не стали возбуждать уголовное дело после избиения беременной петербурженки и посчитали, что ее тяжелое состояние обусловлено коронавирусной инфекцией. Теперь в ситуации разбирается прокуратура.

Как 26 декабря сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в Петербурге, обращение о защите прав женщины и новорожденного ребенка подала ее мать, живущая в Киргизии. Она обратилась к местному омбудсмену, тот связался с уполномоченным по правам ребенка в России, из аппарата которого историю направили коллегам из Петербурга. Они установили, что в одну из городских больниц поступила женщина на 33-й неделе беременности с многочисленными следами побоев и там у нее случились преждевременные роды.

Сведения о применении насилия к беременной передали уполномоченному по правам человека в Петербурге Александру Шишлову. В районном отделе МВД ему подтвердили, что пострадавшую избил ее муж, но повреждения отнесли к разряду легких, «не повлекших кратковременного расстройства здоровья». В возбуждении уголовного дела было отказано «в связи с отсутствием события преступления». В полиции посчитали, что тяжелое состояние, в котором была госпитализирована женщина, спровоцировал COVID-19.

Омбудсмен обратился в прокуратуру, которая отменила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и предписала назначить дополнительную судебно-медицинскую экспертизу. Результаты исследования помогут установить, есть ли связь между полученными женщиной повреждениями и преждевременными родами.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

ahma
Если в доме нет воды, значит выпил короновирус.
Okmita
Что с малышом-то? И как мама себя чувствует в связи с коронавирусом?
yaprotiv
тот самый момент, когда думаешь - вот оно дно, ниже некуда. Как снизу стучат. Полиция как была ментами так и осталась
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