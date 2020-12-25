«Все будут мобилизованы — и мужчины, и женщины». Зеленский рассказал, что произойдет, если Россия нападет со стороны Крыма

Украина готова к мобилизации и мужчин, и женщин, если Россия нападет со стороны Крыма. Об этом 25 декабря в интервью изданию «Фокус» заявил президент Украины Владимир Зеленский.



Так он прокомментировал заявление главы общественного объединения «Меджлис крымско-татарского народа» (признано экстремистским, запрещено в России) Рефата Чубарова. Он ранее сказал, что Россия якобы может напасть со стороны Крыма, чтобы перенаправить водные ресурсы Днепра на нужны полуострова, страдающего от нехватки пресной воды. Зеленский считает такое развитие событий «ужасным» и предупреждает о последствиях.

