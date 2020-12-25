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Кудрово застряло в пробочной блокаде. Проезд со стороны Заневки перекрыло ДТП с фурой

Авария с большегрузом 25 декабря окрасила в красный цвет последний подъезд к Кудрово во Всеволожском районе Ленобласти — со стороны Заневки. Дороги из Петербурга и въезд с КАД закупорили пробки.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на пересечении дороги в Кудрово и Ладожской улицы в деревне Заневка столкнулись легковой автомобиль и большегруз, практически перегородив проезд. «В одну сторону объезжаем по обочине, в другую — через двор», — пишет участница группы Анна.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

По данным «Яндекс.Пробок», из-за аварии на дороге в Кудрово скопился затор длиной свыше километра, хотя больше пробка в сторону Колтушского шоссе. При этом и на других въездах в Кудрово все стоит из-за пробок: со стороны КАД мимо «Икеи» и со стороны метро «Дыбенко» на Ленинградской улице плотно в обе стороны, Кудровский проезд тоже забит на въезд.

Сегодня днём в Петербурге и Москве наблюдаются аномальные пробки.

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Комментарии (1)

bluxer
Ну не знаю... Раньше я в Кудрово на лыжах спокойно заезжал, без пробок. В 1987 :)
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