Авария с большегрузом 25 декабря окрасила в красный цвет последний подъезд к Кудрово во Всеволожском районе Ленобласти — со стороны Заневки. Дороги из Петербурга и въезд с КАД закупорили пробки.



Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на пересечении дороги в Кудрово и Ладожской улицы в деревне Заневка столкнулись легковой автомобиль и большегруз, практически перегородив проезд. «В одну сторону объезжаем по обочине, в другую — через двор», — пишет участница группы Анна.