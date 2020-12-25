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Аномальные пробки в Петербурге, но до Москвы далеко: там 9 баллов

В Петербурге 25 декабря к обеденному времени загруженность дорог по шкале «Яндекса» достигла 6 баллов. Обычно в это время суток бывает 4 балла. Но до Москвы нам далеко: там незадолго до 14 часов пробки взяли 9 баллов.

Подготовка к Новому году (как и другим крупным праздникам, например 8 Марта) регулярно меняет суточную картину загруженности дорог. В каждом декабре последняя неделя ставит рекорды пробок, причём аномально плотно бывает именно днём, а не как обычно, в утренние и вечерние часы пик. Сегодня утром загруженность дорог была типичной для декабрьского утра — максимум 5 баллов.

На «Яндекс.Карте» видно, что особенно плотно сейчас в центре города.

Пробки в Петербурге
Пробки в Петербурге
Пробки в Москве
Пробки в Москве

На КАД наблюдаются две многокилометровые пробки: в южной и восточной части. Сервис «Яндекса» отметил обе:

  • 13:42, зафиксирована необычно сложная пробка на внутреннем кольце от виадука над железной дорогой до Московского шоссе, в пробке длиной 6,4 км можно потерять 45 минут, что на 31 минуту больше обычного.
  • 13:03, зафиксирована необычно сложная пробка на внешнем кольце от реки Оккервиль до Рябовского шоссе, в пробке длиной 9 км можно потерять 51 минуту, что на 43 минуты больше обычного. Причиной этой пробки, напомним, стало массовое ДТП, в котором пострадали два человека, в том числе ребёнок.

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