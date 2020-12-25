Удалить статью и взыскать с журналиста миллион. Экс-депутат ЗакСа Кобринский подал иск к автору материала о принуждении к BDSM

Бывший депутат ЗакСа и преподаватель РГПУ
Как стало известно «Фонтанке» 25 декабря, всего истец выдвинул более 10 требований. В частности, признать не соответствующими действительности утверждения в статье журнала «Холод», где анонимные собеседницы обвиняют Кобринского в неэтичном поведении сексуального характера. Кроме того, признать факт неправомерного вмешательства в частную жизнь, удалить статью в течение недели с момента вступления в силу решения суда и опубликовать опровержение на первой полосе не менее чем на полгода. Опровержения и удаления материала бывший депутат также требует от СМИ «Народные новости», где еще до публикации «Холода» вышла статья о непристойной переписке с девушкой.
Истец также просит признать незаконным использование персональных данных и распространение личной переписки. Имущественные требования распределены так: миллион рублей с Вольяновой, 300 тысяч — с «Народных новостей», 300 рублей — в качестве возмещения уплаты госпошлины.
Иск Кобринского подан в Петроградский районный суд 21 декабря, 24-го он принят к производству, дата предварительного заседания назначена, но в карточке дела пока не отображена.
В начале декабря федеральное бюро партии «Яблоко» сообщило, что проведет перерегистрацию членов петербургского отделения партии. Одной из причин стало создание «яблочниками» рабочей группы по расследованию публикации об экс-депутате Александре Кобринском, несмотря на то, что руководство отделения не приняло аналогичный проект.