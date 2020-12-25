Удалить статью и взыскать с журналиста миллион. Экс-депутат ЗакСа Кобринский подал иск к автору материала о принуждении к BDSM

Бывший депутат ЗакСа и преподаватель РГПУ им. Герцена Александр Кобринский подал иск к журналистке Софье Вольяновой, «Народным новостям» и собственнику журнала «Холод», которым он называет Contact Privacy Inc. Customer. Кобринский требует опровергнуть информацию о его отношениях со студентками, а также выплатить 1,3 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.



Как стало известно «Фонтанке» 25 декабря, всего истец выдвинул более 10 требований. В частности, признать не соответствующими действительности утверждения в статье журнала «Холод», где анонимные собеседницы обвиняют Кобринского в неэтичном поведении сексуального характера. Кроме того, признать факт неправомерного вмешательства в частную жизнь, удалить статью в течение недели с момента вступления в силу решения суда и опубликовать опровержение на первой полосе не менее чем на полгода. Опровержения и удаления материала бывший депутат также требует от СМИ «Народные новости», где еще до публикации «Холода» вышла статья о непристойной переписке с девушкой.