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Удалить статью и взыскать с журналиста миллион. Экс-депутат ЗакСа Кобринский подал иск к автору материала о принуждении к BDSM

Бывший депутат ЗакСа и преподаватель РГПУ им. Герцена Александр Кобринский подал иск к журналистке Софье Вольяновой, «Народным новостям» и собственнику журнала «Холод», которым он называет Contact Privacy Inc. Customer. Кобринский требует опровергнуть информацию о его отношениях со студентками, а также выплатить 1,3 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

Как стало известно «Фонтанке» 25 декабря, всего истец выдвинул более 10 требований. В частности, признать не соответствующими действительности утверждения в статье журнала «Холод», где анонимные собеседницы обвиняют Кобринского в неэтичном поведении сексуального характера. Кроме того, признать факт неправомерного вмешательства в частную жизнь, удалить статью в течение недели с момента вступления в силу решения суда и опубликовать опровержение на первой полосе не менее чем на полгода. Опровержения и удаления материала бывший депутат также требует от СМИ «Народные новости», где еще до публикации «Холода» вышла статья о непристойной переписке с девушкой.

Истец также просит признать незаконным использование персональных данных и распространение личной переписки. Имущественные требования распределены так: миллион рублей с Вольяновой, 300 тысяч — с «Народных новостей», 300 рублей — в качестве возмещения уплаты госпошлины.

Иск Кобринского подан в Петроградский районный суд 21 декабря, 24-го он принят к производству, дата предварительного заседания назначена, но в карточке дела пока не отображена.

В начале декабря федеральное бюро партии «Яблоко» сообщило, что проведет перерегистрацию членов петербургского отделения партии. Одной из причин стало создание «яблочниками» рабочей группы по расследованию публикации об экс-депутате Александре Кобринском, несмотря на то, что руководство отделения не приняло аналогичный проект.

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Комментарии (3)

261933551
Шалун.
Но заметьте - это не Слуцкий какой-нибудь, поэтому вся "оппозиционная пресса" - помалкивает. Возбужденные фемки молчат в тряпочку.
Где депутат Пушкина? Держит язык в том самом месте.
Этим - можно? Это "нужные" депутаты и их помощники?
Елена Иванова
Очередной повод, чтобы всем напомнили и о других достижениях Кобринского. Наличие образования не гарантирует наличие ума.
Савва Морозов
тыблочник - переросток
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