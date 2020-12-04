«Кейс Кобринского» подтолкнул партию «Яблоко» к ревизии своих членов в Петербурге

Федеральное бюро партии «Яблоко» проведет перерегистрацию членов петербургского отделения партии. Об этом сообщает пресс-служба политического объединения 4 декабря. Одной из причин стало создание «яблочниками» рабочей группы по расследованию публикации об экс-депутате Александре Кобринском, несмотря на то что руководство отделения не приняло аналогичный проект.

В числе причин для проведения перерегистрации также указано, что материалы закрытых заседаний руководства регионального отделения публикуются в открытом доступе, а члены партии в Петербурге формируют рабочие группы вопреки решению петербургского руководства.

Ранее несколько членов «Яблока» выразили несогласие с решением петербургского отделения не создавать рабочую группу по установлению достоверности или недостоверности информации, изложенной в материале издания «Холод» о бывшем депутате парламента Александре Кобринском. В материале анонимные собеседницы обвиняют его в неэтичном поведении сексуального характера. Члены партии решили самостоятельно создать рабочую группу, которая должна встретиться с авторами материала, установить, существуют ли девушки, чьи слова приводятся в материале, а также наличие или отсутствие подтверждений изложенного в статье. Пока идет перерегистрация, полномочия руководства реготделения приостанавливаются, их исполнение ляжет на федеральное бюро и исполком. В его составе глава партии Николай Рыбаков, его заместители Иван Большаков, Сергей Иваненко, глава фракции в Заксобрании Петербурга Борис Вишневский и ответственный секретарь бюро Валерий Горячев. Глава реготделения, депутат МО «Смольнинское» Екатерина Кузнецова пояснила «Фонтанке», что после перерегистрации членов отделения в Петербурге федеральное бюро объявит перевыборы городского руководства партии.