Создатели Cyberpunk 2077 получили коллективный иск от инвесторов

К польской студии CD Projekt RED, выпустившей самую ожидаемую компьютерную игру 2020 года Cyberpunk 2077, подали коллективный иск с требованием возместить убытки инвесторов. Об этом 25 декабря пишет Bloomberg со ссылкой на юридическую компанию Rosen.



По данным издания, иск в федеральный суд Лос-Анджелеса подал инвестор Эндрю Тампе. К нему могут присоединиться другие инвесторы, которые вложили деньги в Cyberpunk 2077 с 16 января по 17 декабря 2020 года. В иске утверждается, что CD Project ввела в заблуждение инвесторов, не сообщив о том, что играть в Cyberpunk на консолях предыдущего поколения (Xbox One и PlayStation4) «почти невозможно» из-за «большого количества ошибок». Отметим, на мощных компьютерах и приставках нового поколения проблем не так уж много. Однако Sony в итоге убрала Cyberpunk 2077 из своего магазина игр PlayStation Store, а также пообещала вернуть деньги за игру. Аналогично выступил и Microsoft.

