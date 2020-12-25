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Создатели Cyberpunk 2077 получили коллективный иск от инвесторов

К польской студии CD Projekt RED, выпустившей самую ожидаемую компьютерную игру 2020 года Cyberpunk 2077, подали коллективный иск с требованием возместить убытки инвесторов. Об этом 25 декабря пишет Bloomberg со ссылкой на юридическую компанию Rosen.

По данным издания, иск в федеральный суд Лос-Анджелеса подал инвестор Эндрю Тампе. К нему могут присоединиться другие инвесторы, которые вложили деньги в Cyberpunk 2077 с 16 января по 17 декабря 2020 года. В иске утверждается, что CD Project ввела в заблуждение инвесторов, не сообщив о том, что играть в Cyberpunk на консолях предыдущего поколения (Xbox One и PlayStation4) «почти невозможно» из-за «большого количества ошибок». Отметим, на мощных компьютерах и приставках нового поколения проблем не так уж много. Однако Sony в итоге убрала Cyberpunk 2077 из своего магазина игр PlayStation Store, а также пообещала вернуть деньги за игру. Аналогично выступил и Microsoft.

Bloomberg отмечает, что после выхода игры американские депозитарные расписки CD Projekt упали в цене на 25%, а после удаления из PlayStation Store — на 16%. В CD Projekt иск пока не комментируют. Ранее Bloomberg сообщал, что в недрах самой компании также зреет бунт сотрудников.

При этом к игре практически ежедневно выходят патчи, исправляющие недостатки, а на мощных компьютерах они заметны не так сильно. «Фонтанка» подробно писала о релизе игры с участием Киану Ривза от создателей «Ведьмака».

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Комментарии (4)

K_Lutsky
Игра, которая полностью раскрывается, как говорят техноблоггеры, если под нее купить компьютерного железа тысяч так на 300-400р. ) Одна RTX3090 почти 200 тысяч, + процессор ну и прочее) На более простом железе играть можно, но не так)
Жора  
Новость дня? Нет.
263843391
Игра великолепная. Невероятно создан город с множеством мелочей. Атмосфера шикарная, очень затягивает. Багов на старте много, но они активно исправляются. Просто надо было не гнаться за цифрами продаж: выпустить на ПК, а через год на прочих платформах. Из-за этих же приставок и были эти переносы игры - ошиблись в стратегии.
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