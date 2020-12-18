Sony отозвала Cyberpunk 2077 из магазинов PlayStation и вернет игрокам деньги

«SIE стремится к тому, чтобы все наши клиенты были довольны своим игровым опытом, поэтому мы вернем игрокам все средства, потраченные на покупку игры Cyberpunk 2077 в PlayStation Store. SIE также удалит Cyberpunk 2077 из PlayStation Store до следующего уведомления», — говорится на сайте компании.

Компания Sony Interactive Entertainment объявила, что вернет пользователям PlayStation деньги, потраченные на покупку игры Cyberpunk 2077, и отзовет ее из магазинов PlayStation Store. До каких пор, пока не известно.

Процесс возврата средств за игру может зависеть от способа оплаты и финансового учреждения, добавляют в Sony.

Cyberpunk 2077 был одной из самых ожидаемых игр 2020 года. Одиночная Action/RPG от польского разработчика CD Projekt RED, знаменитого трилогией игр про ведьмака Геральта, вышла 10 декабря. До этого релиз несколько раз откладывали, причем последний перенос случился уже после того, как финальная версия была сдана в тираж.

Предзаказы на Cyberpunk 2077 оформили 8 миллионов человек. Но добравшись, наконец, до игры, часть игроков столкнулась с техническими проблемами, сбоями и багами. Особенно это коснулось обладателей PlayStation 4 и Xbox One, которые жаловались на разрешение ниже 720p, неподгружающиеся текстуры и проседания частоты кадра до 15 в секунду. С релизом на новом поколении консолей дела обстояли чуть лучше, но больше всех повезло игрокам на ПК, если, конечно, они не пытались запустить игру на старом «железе».

О наших впечатлениях от Cyberpunk 2077 читайте в материале «Фонтанки».