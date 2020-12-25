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Прокурор потребовал ограничить свободу бывшего футболиста «Зенита» Широкова на год и 10 месяцев за избиение судьи

Суд над бывшим футболистом «Зенита», «Спартака» и «Динамо» Романом Широковым проходит в пятницу, 25 декабря, в Москве. Как передает «Р-Спорт», прокурор в ходе прений сторон запросил 1 год и 10 месяцев ограничения свободы для экс-игрока, обвиняемого в избиении арбитра.

Также гособвинитель попросил частично удовлетворить гражданский иск, взыскав 150 тысяч рублей в качестве моральной компенсации. Пострадавшая сторона требует 500 тысяч.

Ограничение свободы предполагает запрет на выход из дома в определённое время суток, на участие в массовых мероприятиях, нельзя покидать город без уведомления инспектора. Также осужденный обязан регулярно отмечаться в полиции.

Широкова обвиняют по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений». Инцидент произошёл 10 августа. Видео, на котором Роман Широков сбивает арбитра с ног и с размаху бьет его ногой по голове, а судья лишь успевает закрыть голову рукой, подтверждает умысел на убийство, настаивает адвокат потерпевшего. Футболист атаковал Данченкова после того, как тот показал ему красную карточку из-за оскорблений в свой адрес. Широков извинился за инцидент со своей страницы в Instagram. Следователь избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде на время расследования.

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