Прокурор потребовал ограничить свободу бывшего футболиста «Зенита» Широкова на год и 10 месяцев за избиение судьи

Суд над бывшим футболистом «Зенита», «Спартака» и «Динамо» Романом Широковым проходит в пятницу, 25 декабря, в Москве. Как передает «Р-Спорт», прокурор в ходе прений сторон запросил 1 год и 10 месяцев ограничения свободы для экс-игрока, обвиняемого в избиении арбитра.



Также гособвинитель попросил частично удовлетворить гражданский иск, взыскав 150 тысяч рублей в качестве моральной компенсации. Пострадавшая сторона требует 500 тысяч.



Ограничение свободы предполагает запрет на выход из дома в определённое время суток, на участие в массовых мероприятиях, нельзя покидать город без уведомления инспектора. Также осужденный обязан регулярно отмечаться в полиции.

