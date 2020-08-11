«Осознаю, что красная карточка не причина для размахивания руками». Широков извинился перед избитым судьей
Бывший полузащитник футбольного клуба «Зенит» и сборной России Роман Широков извинился перед судьей Никитой Данченковым, которого он избил. Об этом экс-футболист написал в своем инстаграме во вторник, 11 августа.
«По итогам вчерашнего матча и инцидента в нем хотел бы выразить искренние извинения Никите за столь неподобающий поступок, совершенный мной. Я прекрасно осознаю, что неназначение очевидного пенальти и затем показанная красная карточка не могут быть причиной для размахивания руками. Надеюсь, Никита как можно скорее вернется в строй. Также хочу извиниться перед организаторами турнира, своими партнерами по команде, «Матч ТВ» и зрителями», — заявил Широков.
Инцидент произошел в минувший понедельник, 10 августа. В матче любительских команд, за одну из которых играл Роман Широков, арбитр Никита Данченков показал ему красную карточку, что моментально вывело бывшего футболиста из себя. Он набросился на рефери с кулаками. В результате судье понадобилась медицинская помощь.
Роман Широков (39 лет) — бронзовый призёр чемпионата Европы — 2008. Трёхкратный чемпион России (дважды в составе «Зенита», один раз в составе ЦСКА). Двукратный обладатель суперкубка России, обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА (2008) в составе «Зенита». Выступал за петербургский клуб с 2008 по 2014 год. Завершил карьеру в 2016 году. По завершении карьеры работает экспертом на «Матч ТВ».