«Осознаю, что красная карточка не причина для размахивания руками». Широков извинился перед избитым судьей

Бывший полузащитник футбольного клуба «Зенит» и сборной России Роман Широков извинился перед судьей Никитой Данченковым, которого он избил. Об этом экс-футболист написал в своем инстаграме во вторник, 11 августа.



«По итогам вчерашнего матча и инцидента в нем хотел бы выразить искренние извинения Никите за столь неподобающий поступок, совершенный мной. Я прекрасно осознаю, что неназначение очевидного пенальти и затем показанная красная карточка не могут быть причиной для размахивания руками. Надеюсь, Никита как можно скорее вернется в строй. Также хочу извиниться перед организаторами турнира, своими партнерами по команде, «Матч ТВ» и зрителями», — заявил Широков.