Экс-футболист «Зенита» Широков избил судью во время любительского матча

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Роман Широков избил судью. Как сообщает «Спорт-Экспресс» в понедельник, 10 августа, инцидент произошел во время матча любительских команд, за одну из которых играл Широков.
Судя по опубликованные в социальных сетях видео, по ходу встречи, что-то вызвало у экс-футболиста приступ агрессии. Он набросился на судью Никиту Данченкова.
Судье снимают побои. Будут обращаться в полицию.— Дмитрий Егоров (@edim_sport) August 10, 2020
Ударил по лицу, пошёл добивать pic.twitter.com/AEZhjrtZgO
Арбитру потребовалась медицинская помощь.
«Не готов сейчас давать комментарии, давайте позже. Со здоровьем все хорошо, жить буду», — прокомментировал инцидент пострадавший арбитр.
Комментариев Широкова пока нет.
Роман Широков (39 лет) - бронзовый призёр чемпионата Европы 2008. Трёхкратный чемпион России (дважды в составе «Зенита», один раз в составе ЦСКА). Двукратный обладатель суперкубка России, обладатель кубка и суперкубка УЕФА (2008) в составе «Зенита». Выступал за петербургский клуб с. 2008 по 2014 года. Завершил карьеру в 2016 году. По завершении карьеры работает экспертом на Матч ТВ.