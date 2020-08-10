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10.08.2020 21:49
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Экс-футболист «Зенита» Широков избил судью во время любительского матча

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Роман Широков избил судью. Как сообщает «Спорт-Экспресс» в понедельник, 10 августа, инцидент произошел во время матча любительских команд, за одну из которых играл Широков.

Судя по опубликованные в социальных сетях видео, по ходу встречи, что-то вызвало у экс-футболиста приступ агрессии. Он набросился на судью Никиту Данченкова.

Арбитру потребовалась медицинская помощь.

«Не готов сейчас давать комментарии, давайте позже. Со здоровьем все хорошо, жить буду», — прокомментировал инцидент пострадавший арбитр.

Комментариев Широкова пока нет.

Роман Широков (39 лет) - бронзовый призёр чемпионата Европы 2008. Трёхкратный чемпион России (дважды в составе «Зенита», один раз в составе ЦСКА). Двукратный обладатель суперкубка России, обладатель кубка и суперкубка УЕФА (2008) в составе «Зенита». Выступал за петербургский клуб с. 2008 по 2014 года. Завершил карьеру в 2016 году. По завершении карьеры работает экспертом на Матч ТВ.

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Комментарии (2)

медведь Дмитрий
Ах ну да, Егоров же ? ))))))
медведь Дмитрий
А почему не экс -игрок Химок,ЦСКА,Сатурна или Спартака ? Хайпа меньше ?
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