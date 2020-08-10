Экс-футболист «Зенита» Широков избил судью во время любительского матча

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Роман Широков избил судью. Как сообщает «Спорт-Экспресс» в понедельник, 10 августа, инцидент произошел во время матча любительских команд, за одну из которых играл Широков.

Судя по опубликованные в социальных сетях видео, по ходу встречи, что-то вызвало у экс-футболиста приступ агрессии. Он набросился на судью Никиту Данченкова.