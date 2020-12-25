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Белогрудые ёжики «свернулись клубочками и уснули на зиму» в Московском зоопарке, наев бока за осень

Фото: пресс-служба Московского зоопарка

С первыми морозами в Московском зоопарке свернулись клубочками и уснули на зиму белогрудые ежи. Перед этим они всю осень активно ели, чтобы набрать вес, и готовили место для ночлега, сообщили 25 декабря в пресс-службе зоопарка.

Ежи спят в глубоких норках, и к зиме тщательно утепляют их и застилают дно сухими листьями. Глубина норы очень важна, ведь если она промерзнет зимой, ее обитатель может погибнуть. Кроме того, за осень они наедаются, чтобы набрать достаточный вес, и к спячке могут изрядно поправиться. Поскольку во время спячки ежи живут только за счет накопленных жировых запасов и к весне теряют до 35% своего веса, чтобы хорошо перезимовать, зверек осенью должен весить не менее 600 граммов.

«Сотрудники зоопарка тщательно контролируют этот процесс. Перед спячкой и вообще в течение года ежей взвешивают, чтобы следить за их здоровьем», — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Фото: пресс-служба Московского зоопарка

Во время спячки тело ежа охлаждается до 1,8 градуса, у зверька замедляется метаболизм, частота сердцебиения сокращается со 180 до 20–60 ударов в минуту, а дышат они всего раз в минуту. Часто белогрудый ёж, как и обыкновенный, зимует несколько лет в одном и том же гнезде. Весной, когда воздух теплеет, ежи выходят из спячки, и у них почти сразу начинается сезон размножения.

Ежи — ночные животные, они активны в темное время суток, а день проводят в укрытиях. В Московском зоопарке белогрудые ежи живут в павильоне «Фауна России», а также в «Ночном мире». В последнем время суток «перевёрнуто», благодаря чему активную жизнь ежей можно увидеть днем.

Фото: пресс-служба Московского зоопарка
Фото: пресс-служба Московского зоопарка

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