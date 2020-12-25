С первыми морозами в Московском зоопарке свернулись клубочками и уснули на зиму белогрудые ежи. Перед этим они всю осень активно ели, чтобы набрать вес, и готовили место для ночлега, сообщили 25 декабря в пресс-службе зоопарка.



Ежи спят в глубоких норках, и к зиме тщательно утепляют их и застилают дно сухими листьями. Глубина норы очень важна, ведь если она промерзнет зимой, ее обитатель может погибнуть. Кроме того, за осень они наедаются, чтобы набрать достаточный вес, и к спячке могут изрядно поправиться. Поскольку во время спячки ежи живут только за счет накопленных жировых запасов и к весне теряют до 35% своего веса, чтобы хорошо перезимовать, зверек осенью должен весить не менее 600 граммов.