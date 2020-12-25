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В петербургской «Мечте» сгорел магазин

Возгорание в торговом центре тушили пожарные на юге Петербурга.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу 25 декабря, сообщение о пожаре в доме 21 по улице Маршала Захарова поступило в пожарную охрану в начале одиннадцатого.

Фото: Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер
Фото: Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер
Фото: Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер

В двухэтажном здании ТЦ «Мечта» на последнем этаже загорелся магазин одежды. Помещение площадью 16 квадратных метров горело по всей площади.

Пожар на данный момент ликвидирован. Погибших и пострадавших нет.

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