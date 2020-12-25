Глава Гознака рассказал, как чаще всего подделывают российский паспорт

Самый популярный способ подделки паспорта гражданина России — переклеивание в нем фотографии. Выявить фальсификацию не просто.
Об этом РИА «Новости» 25 декабря рассказал Аркадий Трачук, директор Гознака. «Наверное, с моей стороны было бы опрометчиво это обсуждать. Но наиболее часто встречающаяся подделка паспорта — это переклеенная фотография», — отметил Трачук и добавил, что способы выявить подделку есть, однако для этого нужно хотя бы примитивное оборудование и наблюдательность. «Рассчитывать на то, что все люди, которые сталкиваются с необходимостью проверки документов, имеют ультрафиолетовую лампу, наверное, не приходится», — добавил директор.
По его мнению, российский паспорт в модернизации не нуждается, но все зависит от проекта по его электронной версии.