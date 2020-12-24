Минобороны поможет Петербургу 300 койками для больных коронавирусом

Лечебные учреждения Министерства обороны выделят около 300 коек для лечения больных коронавирусом. О том, что такая договоренность достигнута, рассказал в эфире телеканала 78 губернатор Александр Беглов. Он добавил, что новые койки будут развернуты до конца года.
По словам губернатора, также до конца года будет открыто 2500 коек для больных средней степени тяжести в «Ленэкспо». Есть договоренность об открытии 900 мест для коронавирусных больных в федеральных стационарах. В первом квартале 2021 года будет введено новое здание больницы Святого Луки — это еще 220 мест.
«Мы спрогнозировали второй подъем заболеваемости», — заявил губернатор.
Он добавил, что сейчас в городе ежедневно заболевают около 3700 человек, 500–800 из них попадают в стационары, но примерно столько же ежедневно выписываются.
На данный момент в городе работают для больных коронавирусом 16 городских стационаров и 6 федеральных клиник.