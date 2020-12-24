FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: -5
74.84р91.35р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряЭто на Новый годПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
3
Печать

Минобороны поможет Петербургу 300 койками для больных коронавирусом

Лечебные учреждения Министерства обороны выделят около 300 коек для лечения больных коронавирусом. О том, что такая договоренность достигнута, рассказал в эфире телеканала 78 губернатор Александр Беглов. Он добавил, что новые койки будут развернуты до конца года.

По словам губернатора, также до конца года будет открыто 2500 коек для больных средней степени тяжести в «Ленэкспо». Есть договоренность об открытии 900 мест для коронавирусных больных в федеральных стационарах. В первом квартале 2021 года будет введено новое здание больницы Святого Луки — это еще 220 мест.

«Мы спрогнозировали второй подъем заболеваемости», — заявил губернатор.

Он добавил, что сейчас в городе ежедневно заболевают около 3700 человек, 500–800 из них попадают в стационары, но примерно столько же ежедневно выписываются.

На данный момент в городе работают для больных коронавирусом 16 городских стационаров и 6 федеральных клиник.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

AnnEVT28
Лучше бы ввели ограничения и не допустили такого роста. Но нет только говорят. И говорят не правду.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний