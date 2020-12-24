Минобороны поможет Петербургу 300 койками для больных коронавирусом

Лечебные учреждения Министерства обороны выделят около 300 коек для лечения больных коронавирусом. О том, что такая договоренность достигнута, рассказал в эфире телеканала 78 губернатор Александр Беглов. Он добавил, что новые койки будут развернуты до конца года.



По словам губернатора, также до конца года будет открыто 2500 коек для больных средней степени тяжести в «Ленэкспо». Есть договоренность об открытии 900 мест для коронавирусных больных в федеральных стационарах. В первом квартале 2021 года будет введено новое здание больницы Святого Луки — это еще 220 мест.