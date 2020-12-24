Стычка между российскими бойцами Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым произошла в четверг, 24 декабря, на турнире в Москве. Их столкновение быстро переросло в массовую драку.



Началась все с того, что Минеев после одного из боев вышел на ринг и вызвал на бой Исмаилова. Тот поднялся следом. Слово за слово, бойцы стали махать руками.

Им на подмогу прибежали фанаты. Разнимать разгоряченных спортсменов и их поддержку пришлось ОМОНу.