Стычка между российскими бойцами Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым произошла в четверг, 24 декабря, на турнире в Москве. Их столкновение быстро переросло в массовую драку.
Началась все с того, что Минеев после одного из боев вышел на ринг и вызвал на бой Исмаилова. Тот поднялся следом. Слово за слово, бойцы стали махать руками.
Им на подмогу прибежали фанаты. Разнимать разгоряченных спортсменов и их поддержку пришлось ОМОНу.
😱🔥 Минеев и Исмаилов устроили массовую драку на Fight Nights. В клетку зашла даже полиция 👮♂️— Матч ТВ (@MatchTV) December 24, 2020
👊 После одного из поединков турнира Минеев забрал микрофон и вызвал Исмаилова, обвинив Магу в трусости. Все закончилось массовой потасовкой прямо на месте 🧨 pic.twitter.com/hKvWZceqVm
Минеев и Исмаилов провели очный бой в 2018 году. Поединок завершился вничью.
Всего на счету 34-летнего Исмаилова 17 побед, два поражения и одна ничья. 30-летний Минеев имеет в активе 14 побед, одно поражение и одну ничью.