FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: -1
74.84р91.35р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряЭто на Новый годПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
4
Печать

На турнире смешанных единоборств в Москве произошла массовая драка

Стычка между российскими бойцами Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым произошла в четверг, 24 декабря, на турнире в Москве. Их столкновение быстро переросло в массовую драку.

Началась все с того, что Минеев после одного из боев вышел на ринг и вызвал на бой Исмаилова. Тот поднялся следом. Слово за слово, бойцы стали махать руками.

Им на подмогу прибежали фанаты. Разнимать разгоряченных спортсменов и их поддержку пришлось ОМОНу.

Минеев и Исмаилов провели очный бой в 2018 году. Поединок завершился вничью.

Всего на счету 34-летнего Исмаилова 17 побед, два поражения и одна ничья. 30-летний Минеев имеет в активе 14 побед, одно поражение и одну ничью.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

262255201
Такое ощущение , что Москва в оккупации ... а ещё про какой-то запад в Кремле трындят ... а где так называемая гвардия-то ? охраняет господские гектары и сараи ?
Otkating
Почему я не люблю пальы? Запах!
260965961
Сила есть, ума не надо)))
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний