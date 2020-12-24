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Житель Самары почти полтора года жил с трупом матери в квартире. Не было денег на похороны

Труп пожилой женщины, умершей ещё в августе прошлого года, нашли в квартире на улице Свободы в Самаре. Об этом 24 декабря сообщает ГТРК «Самара».

Журналисты сообщают, что вместе с усопшей всё это время жил сын с инвалидностью. Он объяснил, что на похороны у него не было денег, поэтому он просто завернул тело матери в ковёр и оставил лежать в комнате. О мумифицированном трупе стало известно случайно — мужчина позвал в гости знакомого, который пришел в ужас от находки и сообщил полиции.

Следственный комитет проводит проверку по данному факту.

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Комментарии (5)

Fruit Bat
Лютость какая. Сын кукухой поехал, очевидно же.
Владислав М
Похоронить можно полностью за гос. счёт. Так что все вопросы к сыночку.
hyperborean
Настоящий ужас
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