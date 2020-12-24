FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: -1
74.84р91.35р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряЭто на Новый годПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
2
Печать

Правительство выделит 172 млрд рублей на ремонт дорог в российских регионах

Правительство РФ выделит 172 млрд рублей на ремонт и строительство дорог в российских регионах в ближайшие три года, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своем Instagram.

«Сегодня прошло и последнее в году заседание правительства. На нем рассмотрели важный вопрос дорожного строительства. Выделим регионам 172 млрд рублей на ремонт и строительство региональных дорог в 76 субъектах федерации!», — написал он 24 декабря.

Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что выделенные средства позволят регионам создать качественную дорожную инфраструктуру, а также внедрить интеллектуальные транспортные системы, которые позволят автоматизировать процессы управления трафиком в крупных городах.

В 2020 году, по данным Росавтодора, на ремонт и строительство региональных автодорог было в общей сложности выделено 254,7 млрд рублей, включая средства резервного фонда правительства в размере 100 млрд рублей.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Otkating
Путин! Роттенберги дал приказ!

Дорогу строить - маленький отказ
Russomatroso
Трасса Джубга—Сочи, строительство которой оценивалось в 1,6 трлн руб., включена в опорную сеть российских дорог. Об этом сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев. 07.07.2020
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний