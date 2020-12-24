Правительство выделит 172 млрд рублей на ремонт дорог в российских регионах

Правительство РФ выделит 172 млрд рублей на ремонт и строительство дорог в российских регионах в ближайшие три года, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своем Instagram.

«Сегодня прошло и последнее в году заседание правительства. На нем рассмотрели важный вопрос дорожного строительства. Выделим регионам 172 млрд рублей на ремонт и строительство региональных дорог в 76 субъектах федерации!», — написал он 24 декабря.

Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что выделенные средства позволят регионам создать качественную дорожную инфраструктуру, а также внедрить интеллектуальные транспортные системы, которые позволят автоматизировать процессы управления трафиком в крупных городах.

