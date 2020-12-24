Из главного здания МИД в Москве похитили более миллиона долларов

Более миллиона долларов похитили из главного здания МИД в Москве. Эту информацию подтвердили РИА Новостям в ведомстве 24 декабря.



«В 2019 году МИД России обнаружил пропажу крупной суммы наличных средств в кассе валютно-финансового департамента. По факту исчезновения денег руководство министерства сразу обратилось в правоохранительные органы», — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что дело уже передано в суд, обвинения предъявлены сотруднице валютно-финансового департамента.

Ранее о пропаже более миллиона долларов из главного здания МИД в Москве рассказал телеканал «Рен ТВ». По данным телеканала, подозреваемой по делу проходит специалист-эксперт Валютно-финансового департамента (ВФД) МИД России Наталья Агальцова. Зимой 2019 года, в день, когда за суммой должна была прийти инкассация, женщина не вышла на работу. Открыв её кабинет, коллеги обнаружили инкассаторскую сумку с пачками долларов. Недостача составила более миллиона. Эти средства, по данным телеканала, российский МИД получил от Ирана за консульские услуги.