Экс-полицейского осудили за использование рабского труда в Татарстане. Он похитил мужчину и заставил работать на ферме отца

В Татарстане 24 декабря вынесли приговор бывшему оперуполномоченному МВД, который похитил и держал в рабстве местного жителя. Его на 4 года отправили в колонию общего режима, сообщает правозащитная организация «Зона права», отмечая, что это первый в России приговор о полицейском рабстве.



По версии Следственного комитета Татарстана, в начале мая 2019 года 28-летний оперуполномоченный уголовного розыска отдела МВД России по Нурлатскому району приехал к 47-летнему знакомому, который жил один и злоупотреблял спиртным. Заявив, что тому якобы нужно явиться в отдел полиции, полицейский привез мужчину в дом своего отца в селе Новое Демкино и сказал, что теперь он должен жить в вагончике и бесплатно выполнять все поручения по хозяйству. Когда мужчина отказался, полицейский ударил его по лицу и пригрозил, что будет бить дальше и в добавок привлечет к уголовной ответственности.