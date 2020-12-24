Экс-полицейского осудили за использование рабского труда в Татарстане. Он похитил мужчину и заставил работать на ферме отца

В Татарстане 24 декабря вынесли приговор бывшему оперуполномоченному МВД, который похитил и держал в рабстве местного жителя. Его на 4 года отправили в колонию общего режима, сообщает правозащитная организация «Зона права», отмечая, что это первый в России приговор о полицейском рабстве.
По версии Следственного комитета Татарстана, в начале мая 2019 года 28-летний оперуполномоченный уголовного розыска отдела МВД России по Нурлатскому району приехал к 47-летнему знакомому, который жил один и злоупотреблял спиртным. Заявив, что тому якобы нужно явиться в отдел полиции, полицейский привез мужчину в дом своего отца в селе Новое Демкино и сказал, что теперь он должен жить в вагончике и бесплатно выполнять все поручения по хозяйству. Когда мужчина отказался, полицейский ударил его по лицу и пригрозил, что будет бить дальше и в добавок привлечет к уголовной ответственности.
В результате с 7 по 28 мая 2019 года потерпевший бесплатно работал на полицейского и его отца. Мужчину систематически избивали за отказ что-то делать или просьбы попить и поесть. К примеру, за отказ вычищать отходы из канализации ему облили руки кипятком, из-за чего мужчина получил ожоги II степени.
Кроме того, узнав, что в полиции зарегистрировали сообщение о пропаже потерпевшего, обвиняемый написал от его имени объяснение с указанием фиктивных данных о местонахождении и заставил мужчину подписать документ.
Полицейскому было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 127.2 УК РФ (использование рабского труда с использованием служебного положения, применением насилия и угрозой его применения), а также по п. «а, в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Ранее прокурор требовал приговорить его к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима, пишет «Вечерняя Казань».
Аксубаевский районный суд Татарстана приговорил бывшего оперуполномоченного к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима. Уголовное дело в отношении отца подсудимого выделено в отдельное производство и было приостановлено в связи с болезнью.