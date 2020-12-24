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Водитель Audi, сбивший подростка на «зебре» в Петергофе, отправится в колонию. Мальчик умер в больнице

В Петербурге вынесли приговор водителю, который сбил подростка на пешеходном переходе в Петергофе весной 2019 года. Мальчика доставили в больницу, но спасти не смогли, и через неделю он скончался.

Как сообщает 24 декабря объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, вечером 15 марта 2019 года подсудимый, управляя автомобилем Audi 80, следовал по улице Аврова от Михайловской улицы к Санкт-Петербургскому проспекту в правой полосе. К нерегулируемому перекрестку с Никольской улицей он подъезжал на скорости порядка 60 км/ч. Время было около 20:50, освещение работало, видимость не была ограничена.

В этот момент улицу Аврова по нерегулируемому пешеходному переходу пересекал несовершеннолетний пешеход. В группе «Люди ПЕТЕРГОФА» сообщали, что это был 14-летний подросток, который «разговаривал по телефону и не услышал стремительно приближающегося авто». Водитель «Ауди» не затормозил, чтобы пропустить пешехода, а выехал на «зебру» и сбил его, хотя имел техническую возможность предотвратить наезд, постановил суд. Подростка с тяжелыми травмами увезли в больницу, где 23 марта он скончался.

В отношении водителя Audi возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД водителем, повлекшее по неосторожности смерть человека). Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся. Суд установил, что он имеет неснятую судимость за совершение умышленного преступления и состоит на учете в ПНД.

Петродворцовый районный суд Петербурга признал автомобилиста виновным и приговорил к 3 годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением прав на 2 года. Также с него взыскали 1,27 миллиона рублей в счет компенсации морального вреда и 325 271,45 рубля в пользу ТФ ОМС по Санкт-Петербургу в счет возмещения затрат на лечение потерпевшего.

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Комментарии (2)

tatarin
Состояние на учёте в ПНД уже не является препятствием для получения водительского удостоверения?
tatarin
Пребывание на учёте ПНД уже не является препятствием для получения водительского удостоверения!?
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